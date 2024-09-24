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Белорусский истребитель пересек госграницу: что известно

Яна Ставская
24 сентября 2024, 15:10
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В Киевской области объявляли воздушную тревогу.
Белорусский истребитель пересек госграницу: что известно
Як-130 над Украиной / Коллаж Главреда. Фото: скриншот Google Maps, Википедия

Истребитель Як-130 ВС Беларуси, вероятно, пересек воздушное пространство Украины во вторник, 24 сентября, утверждают мониторинговые сервисы, в частности паблик "Беларускі Гаюн".

На территории Киевской области объявляли тревогу. Воздушные силы фиксировали нескоростную воздушную цель на границе Киевской и Житомирской областей.

Ряд мониторинговых сервисов, включая "Беларуски Гаюн", распознали объект как Як-130. Его беларусы, как и Вооруженные силы Украины, используют в учебно-тренировочных полетах.

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По информации сервиса monitor, самолет пересек госграницу со стороны Беларуси в 14:28 в районе села Дятлык Наровлянского района Гомельской области.

О дальнейшей судьбе самолета ничего неизвестно. После отбоя тревоги цель в небе не фиксировалась. Воздушные силы ситуацию еще не комментировали.

Что такое "Беларускі Гаюн"?

Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

Беларусь и Украина - последние новости

В небе над Украиной в четверг, 19 сентября, засветился тяжелый беларусский военно-грузовой транспортный самолет Ил-76. Именно такими самолетами россияне перевозят на места базирования носителей ракет, технику, боеприпасы и личный состав. Однако, скорее всего, речь идет о техническом сбое.

29 августа Беларусь впервые применила авиацию для сбития "Шахедов" из РФ. Аналитики отмечают, что российский "Шахед" пересек границу с Беларусью около 03:30 в ночь на 29 августа и, вероятно, был сбит белорусской авиацией.

Готовит ли Беларусь наступление - мнение эксперта

Не стопроцентно, что Беларусь к чему-то готовится, отметил в интервью Главреду соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Мы должны понимать простой факт: самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко окончательно стал инструментом для информационно-психологических операций Москвы. Несмотря на всю его деятельность, Лукашенко не ввел беларусские войска в полномасштабную агрессию против Украины. То есть вооруженные силы Республики Беларусь официально не участвуют в войне, хотя единичные военнослужащие в качестве наемников воюют на стороне российских оккупационных войск".

Кроме того, уже были отдельные факты, свидетельствующие, что беларусский режим передает действующую технику подразделений вооруженных сил Республики Беларусь подразделениям вооруженных сил Российской Федерации.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

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