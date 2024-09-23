Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

Константин Криволап заявил, что этот список может быть еще не полным.

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Константин Криволап, взрывы в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина нашла 250 российских объектов, которые должны стать целью ударов. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструктивного бюро Антонов" Константин Криволап.

Он также добавил, что это еще не полный список с такими российскими объектами.

"Можно предположить, что во время обсуждения списка украинцы и американцы консультировались по вопросам ударов по военным объектам РФ и обсуждали, какое оружие должно быть применено – украинское или американское", - сказал Криволап.

Смотрите видео с интервью Константина Криволапа на Главреде:

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Ракеты украинского производства и их дальность поражения / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по России - что известно

Напомним, что ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце. Украинские военные успешно атаковали беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на российские военные арсеналы.

ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием. Константин Криволап рассказал о том, что атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной с использованием ракет Нептун, ракеты-дрона Паляница и беспилотников. Известно, что ПВО РФ не предназначена для поражения вооружений, которыми Украина наносит по ним удары.

В Сети появились новые снимки склада РФ после атаки ВСУ. В результате атаки на российский 23-й арсенал вблизи поселка Октябрьское Тверской области было уничтожено или серьезно повреждено около 60 зданий арсенала. Зафиксированы серьезные повреждения северной части депо.

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