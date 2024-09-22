Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа Пушилина в Беларусь

Белорусский диктатор тогда цинично отметил, что "готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".

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Пушилин приезжал в Беларусь с "официальным визитом" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот Пул первого, УНИАН

МИД пригрозил последствиями белорусскому диктатору Александру Лукашенко в связи с его "встречей" с главарем террористов "ДНР", российским гауляйтером оккупированной части Донетчины Денисом Пушилиным.

В заявлении министерстве говорится о "резком осуждении" таких действий диктатора.

"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", - говорится в ответе ведомства. видео дня

В МИД добавили, что "упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений".

К слову, в четверг 19 сентября Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Пушилиным и заявил о готовности развивать сотрудничество с оккупированным Россией регионом. Также белорусский диктатор цинично отметил, что "готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Война в Украине - ситуация на границе с Беларусью

Как писал Главред, 10 августа Беларусь по указанию самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко начала якобы перебрасывать на границу с Украиной, а именно на Гомельское и Мозырское направление, ракетные системы "Искандер" и "Полонез". Это все произошло на фоне операции в Курской области. Кроме того, сегодня, 11 августа, появились видео якобы переброски в сторону Украины танков.

По мнению ЦПИ при СНБО, подобные перемещения оружия из Беларуси к границе с Украиной являются попыткой помочь российскому диктатору Путину и отвлечь внимание украинского командования на Курское направление.

Соответствующие заявления прозвучали также на фоне обвинения Украины в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси дронами. Стоит заметить, что российские "Шахеды" нередко нарушали воздушное пространство Беларуси и взрывались на ее территории.

По состоянию на 25 июля Украина продолжала укреплять это направление, поскольку оно остается потенциально опасным.

Готовит ли Беларусь вторжение - мнение эксперта

Ранее военный эксперт Павел Нарожный в интервью Главреду сомневался в военном потенциале Беларуси. В случае же прямого участия Беларуси в войне у ВСУ развяжутся руки для ударов по территории соседнего пророссийского государства. В целом наступательная операция по направлению Беларуси является "сверхтяжелой задачей".

"Почему так? Потому что там только две дороги, по которым может наступать враг. И все эти дороги очень хорошо укреплены. На границе построены инженерные заграждения, дороги заминированы и перекопаны, минные поля построены, а лес вырублен. Все настроено так, чтобы можно было вести оборону", - пояснил Нарожный.

Армия Беларуси - численность / Инфографика: Главред

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