Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

Войска агрессора России на севере Харьковской области перешли к обороне. Силы, которые находились там с мая, потеряли боеспособность. Чтобы усилиться, оккупанты перебрасывают туда боевиков ЧВК Вагнер и бывших заключенных. Об этом заявил штаб-сержант службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (Национальная гвардия) Кирилл Дучко.
Как сообщает ОТГ Харьков, он рассказал о том, что российские силы, которые вторглись на север Харьковщины в мае этого года, уже небоеспособны.
"То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая, они - небоеспособны. И им дают подкрепление из "Вагнера" и бывших заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление", - отметил Дучко.видео дня
Также он добавил, что украинские войска видят движение оккупантов и в любой момент готовы дать отпор.
"Мы понимаем все риски, взвешиваем все "за" и "против" и готовы дать отпор в любую минуту", - подчеркнул штаб-сержант бригады Хартия.
Бои на севере Харьковской области – главные новости по теме:
Силы обороны Украины улучшили свое положение в районе Липцев и отрезали там оккупантов от логистики, сказал представитель оперативно-тактической группировки войск Харьков Виталий Саранцев. Самая сложная ситуация – в Волчанске, где враг пытается достичь продвижения.
"Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - говорит военнослужащий.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Войска РФ могут готовить новую провокацию на Харьковском направлении, сообщил Виталий Саранцев.
В частности, вражеские силы заминировали дамбы, которые они могут планировать взорвать, чтобы остановить продвижение украинских войск.
Другие новости:
- Две недели на визит в ТЦК: кто первым получит повестку через Укрпочту
- Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов
- Угроза наступления на Днепр: может ли РФ прорвать оборону – эксперт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред