Бросают в бой "вагнеров" и зэков: РФ на важном направлении перешла в оборону

Подразделения российских оккупантов на севере Харьковской области потеряли боеспособность.

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Силы РФ, которые зашли на Харьковщину с мая, небоеспособны - Хартия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Войска агрессора России на севере Харьковской области перешли к обороне. Силы, которые находились там с мая, потеряли боеспособность. Чтобы усилиться, оккупанты перебрасывают туда боевиков ЧВК Вагнер и бывших заключенных. Об этом заявил штаб-сержант службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (Национальная гвардия) Кирилл Дучко.

Как сообщает ОТГ Харьков, он рассказал о том, что российские силы, которые вторглись на север Харьковщины в мае этого года, уже небоеспособны.

"То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая, они - небоеспособны. И им дают подкрепление из "Вагнера" ​​и бывших заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление", - отметил Дучко. видео дня

Также он добавил, что украинские войска видят движение оккупантов и в любой момент готовы дать отпор.

"Мы понимаем все риски, взвешиваем все "за" и "против" и готовы дать отпор в любую минуту", - подчеркнул штаб-сержант бригады Хартия.

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Силы обороны Украины улучшили свое положение в районе Липцев и отрезали там оккупантов от логистики, сказал представитель оперативно-тактической группировки войск Харьков Виталий Саранцев. Самая сложная ситуация – в Волчанске, где враг пытается достичь продвижения.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - говорит военнослужащий.

Кратко о Волчанске / Инфографика: Главред

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Войска РФ могут готовить новую провокацию на Харьковском направлении, сообщил Виталий Саранцев.

В частности, вражеские силы заминировали дамбы, которые они могут планировать взорвать, чтобы остановить продвижение украинских войск.

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