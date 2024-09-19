Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

Российские войска, вероятно, готовят новую провокацию против Украины на территории Белгородской области. Для этого, враг заминировал дамбы, чтобы в удобный момент обвинить Украину в катастрофических эколого-гуманитарных последствиях их подрыва. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
Он отметил, что российские войска занимаются не только возведением фортификационных сооружений вокруг города Белгород, но и заминируют гидросооружения специального и общего назначения.
"Это можно расценить как "закладку" на будущее - если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - сообщил Саранцев.видео дня
Он также отметил, что такие действия могут использоваться для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем, а подрыв дамб способен вызвать масштабные наводнения, затопление населенных пунктов и экологическую катастрофу.
Что такое ОТГ "Харьков"?
Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.
Бои на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение и отрезали российских оккупантов от логистики в районе Липцов на Харьковщине, заставив врага перейти к обороне. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.
Также среди российских военных на передовой в Харьковской области зафиксированы массовые случаи отравлений из-за некачественной пищи и воды, сообщает ОТУ "Харьков".
Последние недели российские войска активно продвигались на Донецком направлении, что вызвало беспокойство относительно стабильности фронта. Однако успешные действия ВСУ в Курской области и недавний провал операции россиян на Харьковщине кардинально изменили ход войны, отметил военный эксперт Сергей Кузан. По его словам, сейчас российская армия не способна продолжать наступательные действия.
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