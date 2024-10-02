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Зеленский давит на США, чтобы силой оружия отвоевать все территории - The Guardian

Руслана Заклинская
2 октября 2024, 23:12обновлено 3 октября, 00:19
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Соединенные Штаты боятся втянуться в "бесконечную войну", утверждает аналитик Кристофер Чиввис.
Зеленский давит на США, чтобы силой оружия отвоевать все территории - The Guardian
Соединенные Штаты боятся втянуться в "бесконечную войну" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

США оказались в непростом положении в отношениях с двумя своими иностранными партнерами: президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет старший научный сотрудник и директор американской государственной программы Фонда Карнеги Кристофер Чиввис для британского издания The Guardian.

По его словам, Вашингтон продолжает оказывать обеим странам значительную военную поддержку, несмотря на то, что некоторые их действия могут противоречить долгосрочным интересам США. Автор призывает администрацию найти "более четкий подход".

Чиввис утверждает, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поддерживать Израиль "в эскалации конфликта, который наносит ущерб мировой репутации Америки, делает ее новой мишенью для террористов или втягивает ее в дорогостоящую войну с Ираном, которую невозможно выиграть".

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Кроме того, автор не обошел вниманием и президента Зеленского. Он заявил, что между военными целями Украины и интересами США существует определенный разрыв. Хотя Чиввис поддерживает справедливость дела Украины и ее суверенитет, он отметил, что США не могут быть втянуты в бесконечную войну, которая несет реальные ядерные риски.

"Дело Украины справедливое, и ее суверенитет следует сохранить, но, опять же, Соединенные Штаты не могут быть втянуты дюйм за дюймом в бесконечную войну - особенно в такую, которая несет реальные ядерные риски. Зеленский не желал делать существенных шагов к реалистичному прекращению огня. Вместо этого он давит в надежде отвоевать всю утраченную территорию Украины силой оружия", - говорится в материале.

план победы, план перемоги
План победы Зеленского / Инфографика Главреда

"Гардиан

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Война в Украине и разрешение на дальнобойные удары по РФ - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное и политическое руководство страны готовится к достижению максимальных результатов осенью на всех направлениях, от военных до дипломатических. Он также отметил важность международной поддержки, в частности в поставках дальнобойного оружия, и призвал мир к усилению давления на Россию.

Республиканец и союзник Дональда Трампа Майк Помпео поддерживает отмену ограничений на использование Украиной западного вооружения против России. На встрече в Лондоне 2 октября он назвал эти ограничения "глупыми" и отметил, что они вредят обороноспособности Украины.

По данным The Washington Post, российские войска усовершенствовали свою тактику ведения боевых действий, что позволило им захватить территории в Донецкой области с "невиданной агрессией".

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