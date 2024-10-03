Попали в "ловушку": РФ потеряла выгодную позицию на одном направлении - Свитан

Техника оккупантов теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности.

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Свитан прокомментировал положение агрессоров на востоке Украины / Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Несмотря на все попытки штурма позиций ВСУ с использованием тяжелой бронированной техники, российские агрессоры несут потери из-за огневого поражения со стороны украинских защитников. Ситуацию на востоке нашей страны в комментарии 24 Каналу объяснил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Эксперт объясняет, что после успешной зачистки Главным управлением разведки Министерства обороны Украины агрегатного завода в Волчанске, россияне потеряли "выгодную позицию":

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"Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении", - говорит Свитан.

Волчанск / Инфографика: Главред

Аналитик подчеркивает, что несмотря на все, оккупанты пытаются восстановить контроль над этим направлением, но тщетно.

"В том числе использовали достаточное количество крупной колонной техники. Однако любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный обзор и направление по стрельбе", - рассказал Свитан.

Однако стоит понимать, если есть дальние средства поражения, то военная техника - это просто "подарок" для уничтожения.

"Россияне попали в эту "ловушку", ведь нельзя завозить технику в города", - добавил эксперт.

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В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что будет после захвата Угледера. По его словам, ВСУ, вероятно, будут постепенно отходить к Курахово, к городам и населенным пунктам, где есть возможность закрепиться и лучше держать оборону.

В то же время военный Федоренко также прокомментировал, чем обернется потеря Угледара. Он успокоил, что так или иначе нам придется возвращать все территории. Иногда, чтобы выиграть стратегически в войне необходимо проиграть битву, считает командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко.

А вот экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, чтоармию Украины ждут новые трудности. Дело в том, что продвигаться вперед в таких условиях будет очень трудно, защитники Украины не смогут двигаться тяжелой техникой, и оккупанты тоже.

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