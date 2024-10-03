РФ атаковала Киев дронами: силы ПВО сбили около 15 вражеских БПЛА

Последствия падения обломков сбитого дрона в Деснянском районе минимальны – обошлось без разрушений и пожара.

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РФ атаковала дронами Киев / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 3 сентября российская оккупационная армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, тактика и приемы нападения остаются неизменными - оккупанты применили ударные беспилотники. Дроны армия РФ запускала по разным направлениям и высотам и разными количественными группами.

"Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Тем не менее, ни один из русских дронов своей цели не достиг", - говорится в сообщении.

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Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников. Тип и количество применяемого врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы.

В результате российской атаки дронов в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Атаки РФ на Украину

Вечером 1 октября российская оккупационная армия выпустила по территории Украины ударные беспилотники. "Охота" на вражеские дроны продолжалась всю ночь во многих регионах. Кроме того, оккупанты ударили по Харькову КАБами - прогремели взрывы.

В частности, взрывы прогремели в Одесской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской областях и на Харьковщине.

1 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли шесть человек, еще шестеро - получили ранения. Армия РФ ударила по центру города - по людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком.

В ночь на 30 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов. Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов "Шахед".

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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