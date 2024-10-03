"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

Продвигаться вперед в таких условиях будет очень трудно, защитники Украины не смогут двигаться тяжелой техникой, и оккупанты тоже.

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Армию Украины ждут новые трудности, отмечает Ступак/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Украинская армия может столкнуться с новыми трудностями с приходом сезона холодов и дождей. После осадков по почве не сможет нормально передвигаться тяжелая техника, а в окопах будет стоять вода. Такая ситуация с погодой, конечно, может остановить движение оккупантов, однако на продвижение украинских войск это тоже сильно повлияет.

Ухудшение погоды будет очень плохим фактором для всех военных. Об этом сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, сообщает OBOZ.UA.

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Он отметил, что погодный фактор никак не поможет украинским военным.

"Мы уже проходили эти истории 2022, 2023 года. Говорили, украинский чернозем не даст российской технике проходить... Этот чернозем не различает, какая техника едет, российская или украинская. Все вязнут одинаково. Все в окопах по пояс в воде. Это очень плохо для всех военных. Допустим, через три недели дождей будет меньше тяжелой техники. Да, наступать в таких условиях труднее. Техника может где-то вязнуть, это действительно минус. Но тогда пойдут мотоциклы и будут наступать пешком. Так что, чтобы это полностью изменило ситуацию - нет", - отметил он.

Также, по словам Ступака, у Украины сейчас нет существенных преимуществ, которые позволили бы перехватить инициативу на фронте.

"Я бы хотел сказать, что мы имеем дальнобойное оружие, что все супер, но есть комплекс всего. К сожалению, у россиян просто арифметически всего больше, чем у нас - людей, возможностей. Они готовы положить свою экономику ради победы в этой войне, готовы бросить на войну 40% госбюджета. Кремль пользуется тем, что в России нет политиков, которые могли бы противостоять этому, нет ни одной оппозиционной фракции и так далее. К сожалению, такие диктаторские режимы в этом выигрывают", - сказал он.

Ступак отметил, что в украинской армии есть ряд проблем, которые нужно решить. В частности, армии нужно больше людей, также нашему государству надо улучшать собственное производство оружия.

"Нам нужны люди, нужно производство. Да, у нас есть производство, но оказывается, что его недостаточно. Мы должны держать определенные локации политически, не отходить от них, потому что именно политически они важны. Есть и проблемы в армии, где еще осталась советскость. Поэтому сказать, что может нам помочь изменить ситуацию уже в следующем месяце... По сути, ситуация не изменилась за последние 24 месяца", - добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Война в Украине - последние новости

Ранее генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал мнение, что Курская операция не последняя - генерал прогнозирует новые прорывы ВСУ на территорию РФ. Он отметил, что благодаря успехам в Курской области украинские силы могут оттягивать резервы врага.

Также ранее сообщалось, что войска РФ готовятся к штурму - в Силах обороны предупредили о планах врага. Оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов, сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Напомним, эксперт раскрыл план Путина я сказал, чего хочет достичь РФ до холодов. Оккупанты пытаются воплотить свои планы в жизнь до начала холодов и сильных дождей, отмечает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло.

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