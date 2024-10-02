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Курская операция не последняя: генерал прогнозирует новые прорывы ВСУ на территорию РФ

Анна Косик
2 октября 2024, 14:37
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Благодаря успехам в Курской области украинские силы могут оттягивать резервы врага.
ВСУ, Курск
У ВСУ есть возможность сдерживать крупные резервы противника на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Операция ВСУ в Курской области уменьшила давление на украинскую группировку на фронте и заставила страну-агрессора Россию перебросить туда подразделения с горячих направлений в Украине.

На этом Силы Обороны останавливаться не будут, заявил в эфире FREEДОМ генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. В частности из-за того, что враг провалил попытку вытеснить украинские войска с Курщины.

Несмотря на привлечение разноплановых сил и средств, оккупантам удалось зайти только в три населенных пункта в течение недели. В то же время, ВСУ взяли контроль над 4 новыми селами.

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"Провели еще дополнительные удары в ряде секторов Курской области, где враг не ожидает. Замыкаем часть как раз представителей вооруженных сил врага. Третий удар. Мы заходили на границы с Курской областью. Тактический успех небольшой, но это еще отвлечение сил и средств", - добавил генерал.

Продолжение успешной операции ВСУ свидетельствует о том, что украинские силы могут нанести удары еще в 3-4 точках с приграничья, поэтому россияне готовятся к этому и пытаются укрепить границу.

"Я считаю, что мы будем держать эту буферную зону, не давая возможности эффективно наступать, будем оттягивать резервы. Потому что это не просто одна операция. Это будет серия операций, которые будут проводить эффективные действия как на территории России, а в перспективе на территории, которая оккупирована врагом", - пояснил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж?

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, контрнаступление врага в Курской области закончилось фактически безрезультатно. Forbes сообщало, что российские войска понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции. Пытаясь захватить этот населенный пункт, враг попал в свою же ловушку.

Ранее стало известно, что операция ВСУ на Курщине столкнулась с серьезной артиллерийской мощью российских войск, которые имели 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц ствольной артиллерии и 71 миномет. Несмотря на это, украинские войска успешно преодолели сопротивление.

Накануне у армии страны-агрессора России в Курской области истекал срок, который им выделил кремлевский диктатор Владимир Путин на возвращение захваченных ВСУ территорий. Оккупанты перебрасывают туда дополнительные силы, но это бесполезно. В то же время ВСУ продолжают продвигаться вперед в Курской области. Хотя о захвате стратегически важных объектов, как Курская АЭС, пока речь не идет, однако успехи украинских сил заметны.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

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