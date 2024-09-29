РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

Украинские войска смогли преодолеть артиллерийское преимущество противника.

https://glavred.info/ukraine/rf-ne-smogla-ostanovit-vsu-na-kurshchine-klyuchevoy-faktor-sygral-protiv-nee-forbes-10600967.html Ссылка скопирована

Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Операция ВСУ в Курской области столкнулась с серьезной артиллерийской мощью российских войск, которые имели 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц ствольной артиллерии и 71 миномет. Несмотря на это, украинские войска успешно преодолели сопротивление, пишет издание Forbes.

Сообщается, что украинский оператор беспилотника отметил, что у российских сил была значительная огневая мощь, однако они не смогли эффективно её применить. Ключевым фактором, сыгравшим против россиян, стала плохая разведка и уверенность в том, что украинские войска не станут атаковать на данном направлении.

Издание отмечает, что депутат российской Государственной Думы Андрей Гурулев признал, что их армии не хватало собственных разведывательных средств. Артиллерийские установки, пушки и минометы не были нацелены на вероятные направления атаки, что позволило украинским войскам продвигаться быстрее, чем могла адаптироваться плохо подготовленная российская артиллерия.

видео дня

"Также во время операции российской артиллерии мешали помехи со стороны украинских средств радиоэлектронной борьбы. Украинские силы эффективно использовали свою артиллерию и беспилотники, а также высокомобильные артиллерийские ракетные системы, изготовленные в США. В первые дни наступления на Курск украинские войска смогли глубоко проникнуть на территорию России, обходя укрепленные позиции противника и двигаясь быстро по свободным сухопутным путям. Это позволило им значительно продвинуться вперед за короткое время", - отмечают в Forbes.

Журналисты издания также добавили, что таким образом, на поле боя возникли мелкие подвижные позиции, что затрудняло для россиян ведение артиллерийского огня без поражения собственных войск. Российская армия имела огневую мощь для защиты Курска, но ей не хватало координации и знаний. Украинские войска, к их чести, смогли преодолеть артиллерийское превосходство противника, считая, что растерянные артиллеристы не представляют угрозы.

"Можно с уверенностью утверждать, что если украинские силы намерены повторить успех, достигнутый в начале августа, им нужно будет действовать в другом месте, кроме Курска", - подчеркнули в Forbes.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, в отчете американского Института изучения войны сообщалось, что штурмовые действия украинских войск продолжились в Глушковском районе Курской области, однако подтвержденных данных о новом продвижении не было.

Также известно, что в Курской области подразделения Сил обороны провели успешную операцию, в результате которой взяли в плен российских военных. Удачными действиями отличились бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты.

В то же время, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил о том, что успех операции в Курской области будет зависеть от способности стабилизировать ситуацию на линии в юго-восточной части Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред