Пропаганда РФ в панике: оккупанты перебрасывают новые силы на Курщину, но дедлайны "горят"

Даже дополнительные силы российской армии не помогают врагу реализовать задачу Путина.

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Несмотря на переброску дополнительных сил РФ не удалось реализовать план Путина по освобождению Курщины / Коллаж: Главред, фото: flickr

У армии страны-агрессора России в Курской области истекает срок, который им выделил кремлевский диктатор Владимир Путин на возвращение захваченных ВСУ территорий. Оккупанты перебрасывают туда дополнительные силы, но это бесполезно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГ "Северск" Вадим Мысник. По его словам, громкие заявления российской пропаганды о больших перебросках войск на Курщину не стоят внимания.

Хотя эта информация и соответствует действительности, однако российской группировке в Курской области этих ресурсов все равно недостаточно. Оккупанты по состоянию на 28 сентября не смогли вернуть все территории и перспектива этого для них пока плачевна.

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"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать дедлайны их, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же выйдет... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - подчеркнул Мысник.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Попытка контрнаступления российских войск в Курской области

Напомним, что всего через месяц после начала украинской операции, оккупационные силы РФ пошли в контрнаступление в Курской области. Однако через несколько дней украинские защитники остановили наступление российских войск. Часть территории региона остается под контролем Украины.

Впоследствии военный обозреватель Денис Попович сообщил, что россиянам не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу для своего фланга, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе.

Скорее всего, это произошло из-за того, что оккупанты не имели и не имеют достаточного количества сил и средств для контрнаступления на Курщине. Известно, что армия страны-агрессора России перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область, но перед этим ремонтирует ее в Крыму.

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