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У Путина большая проблема: ВСУ перерезали логистику врага - адмирал НАТО

Анна Косик
28 сентября 2024, 16:14
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Успешные действия ВСУ в Курской области уменьшили логистические возможности врага через Курск.
Путин, армия рф
Для создания новых проблем для РФ Украине и партнерам нужно наращивать мощности / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, pixabay

Операция ВСУ в Курской области не только позволила впервые с 1941 года зайти и занять территории страны-агрессора России, но и создала для Кремля и его диктатора Владимира Путина серьезную стратегическую проблему.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. По его словам, операция украинских сил спровоцировала логистические трудности для РФ через линию снабжения в Курске.

На стратегическом уровне Украина создала дилемму для Путина, который заявляет о якобы защите родины, но теперь, когда украинские войска находятся на территории России, эти заявления не имеют основания.

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В то же время, в Донецкой области вражеские силы хоть и продвигаются вперед, однако это происходит достаточно медленно и с большими потерями. Украинские военные там продолжают эффективно обороняться.

Для дальнейшего успеха Украины и создания дополнительных проблем для российской армии, по мнению Бауэра, нужно наращивать оборонные производственные мощности в западных странах для поддержки Украины и возможностей НАТО.

Кто такой Роб Бауэр?

Роб Бауэр - лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, ныне занимает должность председателя Военного комитета НАТО (с июня 2021 г.). Ранее был начальником штаба обороны - с октября 2017 по апрель 2021 гг.; заместитель начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов - с 1 сентября 2015 по 13 июля 2017 гг, пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, что после более чем месяца с начала Курской операции ВСУ оккупационные силы страны-агрессора России предприняли попытки контрнаступления в сторону Снагости, однако они оказались неудачными. В конце концов, контрнаступление оккупационных сил почти сразу оказалось провальным.
Ранее издание BILD сообщало, что еще в августе Владимир Путин поставил задачу российской армии до 1 октября вернуть под контроль всю территорию Курской области. Однако масштабная наступательная операция российских войск в этом регионе потерпела поражение.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Между тем у ВСУ в Курской области больше положительных новостей, ведь недавно стало известно, что украинские Силы обороны, вероятно, успешно провели еще одну операцию. Российские военкор пока не могут точно прокомментировать эту ситуацию, поскольку понимают, что российским войскам придется перебрасывать больше ресурсов с других участков фронта для решения проблем в этом регионе.

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