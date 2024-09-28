Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнуть

Вряд ли сами россияне будут свергать режим Путина, однако они и не выступят против, если против Кремля поднимется какая-то сила, считает Максим Розумный.

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Режим Путина строится на покорности населения - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Россияне являются представителями подданнической политической культуры, и режим Владимира Путина держится на покорности большинства населения агрессора России. Такой народ не будет свергать Путина, но и не выступит против, если власть сменится в результате мятежа. Об этом заявил доктор политических наук, политолог Максим Розумный.

Во время чата на Главреде он сказал, что политическая культура России определяется как подданническая. Режим держится на покорности большинства населения, которое не может его свергнуть.

"Этому есть научные определения, в частности, подданническая культура. Если проецировать это впечатление на возможные сценарии того, что будет происходить в России дальше, то я думаю, что режим Путина держится на покорности большинства населения. Вряд ли россияне будут свергать Путина", - считает Розумный.

Смотрите чат с Максимом Розумным на Главреде:

Впрочем, если возникнет какая-то сила, которая пойдет на смену власти, народ это воспримет как должное и сопротивляться не будет.

"Но если соберется какая-то сила, которая выступит против режима (в форме мятежа или в другой форме), то народ это воспримет как должное – сменилась одна власть, пришла другая. Если придет украинская власть, и вдруг возникнет культурное давление, то, видимо, будут сопротивляться, потому что они очень консервативны. Но оказывать мощное сопротивление и пытаться установить свою власть эти люди не будут, то есть они примут то, что к ним придет извне", - подчеркнул Максим Розумный.

Когда будет свержение Путина – мнения экспертов:

Курской операции мало, чтобы свергнуть Путина, считает полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон. Как полагает ученый, для этого нужны значительные военные поражения и проблемы в экономике.

Путина может постигнуть судьба Хрущева или Горбачева, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Неприятность может произойти, если Путин продолжит посещать оккупированный Крым.

Лишь поражение в Украине поможет свергнуть Путина, считают журналисты Politico. Только такой итог позволит Киеву определить судьбу своего государства и удержит главу Кремля от дальнейших агрессивных планов.

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