УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнуть

Андрей Ганчук
28 сентября 2024, 16:49
254
Вряд ли сами россияне будут свергать режим Путина, однако они и не выступят против, если против Кремля поднимется какая-то сила, считает Максим Розумный.
Путин, Кремль
Режим Путина строится на покорности населения - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Россияне являются представителями подданнической политической культуры, и режим Владимира Путина держится на покорности большинства населения агрессора России. Такой народ не будет свергать Путина, но и не выступит против, если власть сменится в результате мятежа. Об этом заявил доктор политических наук, политолог Максим Розумный.

Во время чата на Главреде он сказал, что политическая культура России определяется как подданническая. Режим держится на покорности большинства населения, которое не может его свергнуть.

"Этому есть научные определения, в частности, подданническая культура. Если проецировать это впечатление на возможные сценарии того, что будет происходить в России дальше, то я думаю, что режим Путина держится на покорности большинства населения. Вряд ли россияне будут свергать Путина", - считает Розумный.

Смотрите чат с Максимом Розумным на Главреде:

Впрочем, если возникнет какая-то сила, которая пойдет на смену власти, народ это воспримет как должное и сопротивляться не будет.

"Но если соберется какая-то сила, которая выступит против режима (в форме мятежа или в другой форме), то народ это воспримет как должное – сменилась одна власть, пришла другая. Если придет украинская власть, и вдруг возникнет культурное давление, то, видимо, будут сопротивляться, потому что они очень консервативны. Но оказывать мощное сопротивление и пытаться установить свою власть эти люди не будут, то есть они примут то, что к ним придет извне", - подчеркнул Максим Розумный.

Когда будет свержение Путина – мнения экспертов:

Курской операции мало, чтобы свергнуть Путина, считает полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон. Как полагает ученый, для этого нужны значительные военные поражения и проблемы в экономике.

Путина может постигнуть судьба Хрущева или Горбачева, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Неприятность может произойти, если Путин продолжит посещать оккупированный Крым.

Лишь поражение в Украине поможет свергнуть Путина, считают журналисты Politico. Только такой итог позволит Киеву определить судьбу своего государства и удержит главу Кремля от дальнейших агрессивных планов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Максим Розумный
Реклама

Главное за день

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:57 Украина
РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для города

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для города

17:44 Украина
В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

17:24 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться 18567

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться

Украину накроют сильные дожди: названа дата сильного похолодания 15801

Украину накроют сильные дожди: названа дата сильного похолодания

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне 10685

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам 5815

Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам

Последние новости

18:38

В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

17:57

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:44

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для городаФото

17:24

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

16:49

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнутьВидео

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
16:36

Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

16:26

Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

16:14

У Путина большая проблема: ВСУ перерезали логистику врага - адмирал НАТО

15:48

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

Реклама
15:31

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31

Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

15:24

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:17

Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

15:09

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

15:07

Известная украинская певица выходит замуж

14:46

В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

14:24

В ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана" для Украины

14:21

Войска РФ готовятся к штурмам в одной из областей: ВСУ раскрыли подробности

14:09

Квадроберы уже в Украине: кто эти люди в масках с хвостами и есть ли опасность

13:35

Правила пересечения границы с ЕС меняются: придется ли платить украинцам

Реклама
13:33

Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы ПерлВидео

13:05

В России появился некий "Пригожин-2": будет ли второй поход на МосквуВидео

12:45

Гороскоп на октябрь 2024 для Тельцов: второй шанс, смена статуса и очищениеВидео

12:24

Уже 8 погибших: Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара по СумахФото

12:01

Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País

11:54

"Поставили на кон все": на каком направлении происходит решающая битва - Братчук

11:32

Контрнаступление РФ провалилось: для врага на Курщине возникла новая угроза - Попович

11:30

Войска РФ продвигаются на Донетчине и захватили город: в США раскрыли детали

11:15

Гороскоп на октябрь 2024: Плутон изменит жизнь Овнов навсегдаВидео

10:48

Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

10:09

Удар России по больнице в Сумской области: опубликованы первые фото последствийФото

10:00

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВидео

09:39

Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильностьВидео

09:39

Китай, Бразилия, Турция: "друзья" России выступили с критикой угроз Путина

09:13

Чем смыть старую побелку с потолка: очень легкий, но рабочий способВидео

09:08

РФ запустила по Украине 77 средств: сколько целей удалось сбить - Воздушные силы

08:37

Войска РФ дважды за утро ударили по Сумам: попали по медучреждению и домам, детали

08:10

Начался цирк: как украинские Трамписты пытаются отмазать кумирамнение

08:00

Охватить позиции ВСУ с двух флангов: где оккупанты задумали коварную ловушку

06:10

Зачем Путину Угледар?мнение

Реклама
05:50

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

05:18

Гороскоп на завтра 29 сентября: Водолеям - большое счастье, Скорпионам - интересный звонок

04:46

Станет только хуже: почему нельзя кричать и бить кота - объяснение знают единицыВидео

04:15

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы

03:31

Пока холода не нагрянули: как почистить газовую колонку

02:40

Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи

02:02

Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий

01:00

Что можно и чего не стоит делать в октябре: астрологический прогноз Влада Росса

00:13

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбыватьсяВидео

27 сентября, пятница
23:51

После встречи с Зеленским Трамп пугает Третьей мировой, если победит Харрис

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять