Чего хочет достичь РФ до холодов: эксперт раскрыл план Путина

Оккупанты пытаются воплотить свои планы в жизнь до начала холодов и сильных дождей.

https://glavred.info/ukraine/chego-hochet-dostich-rf-do-holodov-ekspert-raskryl-plan-putina-10601876.html Ссылка скопирована

РФ не считается с потерями, а пытается захватить больше территорий/ коллаж: Главред, скрин, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

План россиян в отношении Донбасса остается неизменным. Российские оккупанты хотят захватить как можно больше территорий на востоке Украины и выровнять линию фронта до начала холодов и сильных дождей, ведь тогда двигаться вперед станет трудно. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в эфире Radio NV.

"Они глобально своими шагами - это и покровское, и кураховское направление - пытаются до осеннего бездорожья и начала активного сезона дождей выровнять линию фронта. Они не считаются с потерями, просто пытаются захватить сейчас как можно больше территорий", - отметил он.

Также Жмайло объяснил, почему было важно настолько долго держать оборону Угледара.

видео дня

"Это стратегическая высота, там была многоэтажная застройка, пока она не была уничтожена россиянами, и с этой высоты мы долгое время - много-много месяцев - могли сдерживать наступление россиян, которые подходили к городу, в частности, эффективно применяя артиллерию. И плюс мы могли держать под огневым контролем тыловые коммуникации российской линии фронта, в частности дороги, железнодорожные пути, существенно разрушать логистику россиян", - объяснил эксперт.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что большая часть подразделений ВСУ смогла выйти из Угледара. Украинские военные смогли избежать окружения.

Также появились новые детали разгрома россиян в Волчанске. Стало известно, что контратака закончилась катастрофой для россиян. Для контратаки российские оккупанты применили более 100 военных и несколько десятков единиц бронетехники, отмечает аналитик.

Напомним, военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что ВСУ держат оборону Угледара, стратегическая победа врага невозможна. По его словам, оккупанты заняли те части города, которые полностью разбомблены КАБами, однако ВСУ все еще держат контроль над отдельными участками.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред