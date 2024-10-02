В Бердянске взорвался автомобиль судьи-предателя Ломейко: ГУР раскрыло подробности

Виталий Ломейко добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и причастен к репрессиям украинцев, рассказали в ГУР.

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В Бердянске ликвидирован судья-предатель Ломейко / Колаж: Главред, фото: ГУР

В среду, 2 октября, во временно оккупированном Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко. Его автомобиль взорвался неподалеку от городского порта. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, автомобиль взлетел в воздух в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске. Во время взрыва в нем находился предатель Виталий Ломейко.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", - отметили в ГУР. видео дня

Ранее Виталий Ломейко занимал должность судьи Черниговского районного суда Запорожской области. Он остался в оккупированном Бердянске после того, как город захватили российские войска.

В ноябре 2022 года он подал заявление в Высший совет правосудия об увольнении по собственному желанию, но ВСП смог рассмотреть его только в мае 2023 года. Во время рассмотрения стало известно, что Государственное бюро расследований проводит расследование относительно возможной государственной измены Ломейко. Члены ВСП пытались связаться с ним, однако его телефон был отключен, а на электронные письма ответа не поступило.

Автомобиль Виталия Ломейко после взрыва / Фото: ГУР

Как отметило ГУР, после оккупации Бердянска Ломейко сознательно нарушил присягу и перешел на сторону российских оккупантов. Он добровольно сотрудничал с захватчиками, выполнял их приказы и причастен к репрессиям против украинских граждан, которые находились под оккупационной властью.

Кто такой Виталий Ломейко? Виталий Ломейко - экс-судья Черниговского районного суда Запорожской области. С 2018 года занимал должность председателя Черниговского районного суда Запорожской области. В 2022 году Ломейко, находясь в г. Бердянск, остался на неподконтрольной территории. В том же году ВСП отложил рассмотрение заявления Виталия Ломейко об увольнении по собственному желанию, поскольку не получил подтверждения от судьи о его увольнении. В 2023 году следователи ГБР расследовали дело по подозрению в государственной измене Виталия Ломейко, пишет Честно.

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Как сообщал Главред, в Мали повстанцы разгромили отряд ЧВК "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, часть попала в плен. Среди погибших - командир Антон "Лотос" Елизаров, который руководил наступлением на Бахмут и Соледар в Украине.

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