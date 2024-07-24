В Москве взорвали в автомобиле высокопоставленного военного чиновника РФ: детали

Андрею Торгашову оторвало ступни, также ранена его жена. Причиной взрыва стало взрывное устройство, которое было заложено неизвестными под автомобиль.

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В Москве взорвали в авто заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram Astra

В Москве в собственном автомобиле взорвали заместителя начальника 89-го радиоцентра спутниковой связи вооруженных сил страны-агрессора России Андрея Торгашова.

Взрыв произошел из-за взрывчатки, которую неизвестные заложили под автомобиль Торгашова. Об этом сообщают российские СМИ.

49-летнему Торгашову в результате взрыва оторвало ступни. Его жена, которая сидела на пассажирском сиденье Land Cruiser, получила рваные раны лица. Оба были госпитализированы.

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В российских пропагандистских пабликах утверждают, что жизнь Торгашову и его спутнице спасло то, что автомобиль после взрыва не загорелся и их удалось вытащить из салона. Отмечается, что заместитель командира центра спутниковой связи находится в тяжелом состоянии.

Российское издание ASTRA выяснило, что автомобиль, который взорвался, принадлежит военному, заместителю начальника ПДРЦ воинской части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. В/ч 33790 - это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.

В результате взрыва также пострадали пять других автомобилей и выбиты окна в жилом доме.

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