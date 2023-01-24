Достала карма за "сдачу" бойцов АТО: в Бердянске взорвали авто с предательницей из ОПЗЖ

Валентина Мамай и два пассажира авто после взрыва госпитализированы.

В Бердянске взорвали авто Валентины Мамай / brd24.com

В Бердянске Запорожской области в районе школы №5 произошел сильный взрыв. Предварительно взорвался автомобиль с российскими номерами по улице Руденко.

Взорванный автомобиль очень похож на тот, которым пользуется Валентина Мамай, которая с начала оккупации сотрудничала с оккупантами, пишет Бердянск 24.

"Вероятно, взорвавшаяся машина на улице Руденко в Бердянске принадлежит экс-депутатке городского совета от ОПЗЖ Валентине Мамай", — говорится в сообщении Telegram-канала Гнила черешня.

Отмечается, что коллаборантка сотрудничала с оккупантами с первого дня вторжения, а также "сдавала" захватчикам членов семей ветеранов и бойцов АТО/ООС.

"Бердянская служба защиты животных, руководимая изменницей, также расположена на улице Руденко. По предварительной информации, Мамай и два пассажира авто после взрыва госпитализированы", — сказано в сообщении.

Валентина Мамай / t.me/gnilayacherexa

Ранее сообщалось, что в Бердянске уничтожен "заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ" Олег Бойко.

Вместе с Бойко также ликвидирована его жена Людмила, которая занималась подготовкой пророссийского "референдума".

Уточняется, что она возглавляла городскую "территориальную избирательную комиссию".

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