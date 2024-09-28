Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

Алексей Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации РФ.

https://glavred.info/world/gotovil-operatorov-shahed-pod-moskvoy-gur-likvidirovalo-polkovnika-rf-10600835.html Ссылка скопирована

ГУР ликвидировало полковника РФ Алексея Коломейцева / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, russian-torturers.com

В Коломне Московской области ГУР ликвидировало полковника армии страны-агрессора РФ Алексея Коломейцева, который готовил операторов дронов и возглавлял 924 центр беспилотой авиации МО РФ.

Российского военного уничтожили в ночь на 27 сентября, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

Уточняется, что 51-летний Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности Shahed, а также персонала по обслуге БПЛА.

видео дня

"Оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - уточнили в спецслужбе.

Подробности ликвидации полковника РФ

Как пишет РБК-Украина, российский оккупант был ликвидирован в результате спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с Главным управлением разведки Минобороны, сообщает источники в спецслужбе.

/ ГУР

"Движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределы, как мы и предупреждали раньше. Каждый российский военный преступник, каждый причастный к агрессии против Украины является нашей целью независимо от должностей, возраста, пола и места пребывания. Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", - добавил собеседник в ГУР.

/ Скриншот

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ. 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.

Как сообщалось ранее, специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

В ГУР намекнули на новые операции по уничтожению наемников РФ. Андрей Юсов отметил, что у этих событий есть разные последствия. В частности, после уничтожения вагнеровцев в Мали известно о переброске туда дополнительных частей наемников РФ из других уголков Африки.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред