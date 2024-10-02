Разрушен ряд критических объектов: РФ массированно ударила по Сумщине "Шахедами"

Российские оккупанты во вторник, 1 октября, массированно ударили дронами "Шахед" по Сумской области.
В результате в Шосткинской громаде разрушен ряд критических объектов. Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Кроме этого, в результате ударов город Шостка и вся община остались без электроэнергии и воды.
"Вчера 1.10.24 г. стая российских "Шахедов" атаковала Шосткинскую общину! Разрушен ряд объектов критической инфраструктуры. В результате атаки город и вся община остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь. Работают аварийно-спасательные службы", - говорится в сообщении.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Из-за ударов РФ погиб один человек
В Полиции Сумской области рассказали, что 1 октября российские оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Сумской области. В результате этого погиб один человек и трое пострадали.
Было повреждено семь частных домов, два автомобиля, также произошло возгорание сухой растительности.
Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости
В ночь на 2 октября Россия атаковала Украину беспилотниками, а Харьков - КАБами. Ночью в регионах Украины были слышны звуки взрывов.
Также ранее в Reuters сообщали, что РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины - в США паникуют. РФ создала в Китае проект по разработке и производству ударных БПЛА, однако в КНР опровергают эту информацию.
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