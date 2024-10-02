Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

Мария Николишин
2 октября 2024, 18:02
25
Украинские хакеры не дают стране-агрессору России покоя.
Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ
Атака ГУР / коллаж: Главред, фото: ГУР, ua.depositphotos.com

Киберкорпус Главного управления разведки провел очередную атаку на банковский сектор России, который обеспечивает агрессию российских войск против Украины. Об этом сообщают источники 24 Канала.

Отмечается, что под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Известно и то, что в результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние сервисы финучреждений.

видео дня

Как сообщают российские СМИ, в банках государства-агрессора признают глобальный сбой, однако не указывают его причины. Также не могут указать сроки восстановления работы сервисов.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Атаки ГУР на РФ - что известно

Напомним, 27 сентября, в Коломне Московской области ГУР ликвидировало полковника армии страны-агрессора РФ Алексея Коломейцева, который готовил операторов дронов и возглавлял 924 центр беспилотной авиации МО РФ.

Также известно, что с 23 по 26 сентября ГУР МО атаковали более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России. Как результат успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.

Кроме того, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" утром 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ГУР новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Украинцам будут рассылать повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали, что изменится

Украинцам будут рассылать повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали, что изменится

18:45Украина
Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года

Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года

18:09Украина
Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

18:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повара

Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повара

В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Последние новости

18:45

Украинцам будут рассылать повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали, что изменится

18:15

"Сейчас буду проходить ВВК": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о походе в ТЦК

18:09

Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года

18:05

Не только для модного вида: зачем на джинсах есть заклепки

18:02

Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - ХарченкоУкраине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко
17:57

РФ стягивает к Крымскому мосту дополнительные системы ПВО: к чему готовится врагФото

17:48

"Я вас видеть не желаю": Арестович обиделся на украинцев и передумал идти в президентыВидео

17:14

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: в каких районах наибольшее загрязнение

16:58

"Уникальный случай": Россия может остаться без важнейшего партнера - Швец

Реклама
16:55

В Днепре военных заставляют публично поддержать заместителя Филатова, подозреваемого в краже 20 млн - волонтер

16:49

Как выбрать качественный твердый сыр: "Е-шка", на которую следует обратить вниманиеВидео

16:40

Британия должна направить свои войска в Украину, но есть условие - Уоллес

16:20

Чего хочет достичь РФ до холодов: эксперт раскрыл план Путина

16:18

"Доверие продолжает укрепляться": Си Цзиньпин дал "обещание" Путину

16:10

В Бердянске взорвался автомобиль судьи-предателя Ломейко: ГУР раскрыло подробности

15:54

От одежды до соли и веника: какие вещи ни в коем случае нельзя давать в долг

15:50

Войска РФ готовятся к штурму: в Силах обороны предупредили о планах врага

15:47

Леонтьев, Metallica и Седокова: в РФ создали новый стоп-список запрещенных звезд

15:42

Часть областей будут заливать сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

15:35

Только гений сможет найти свечу всего за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

Реклама
15:20

В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что может подорожать больше всего

15:16

Людям это не под силу: какие 6 звуков могут слышать только собакиВидео

15:10

Пророссийского блогера-провокатора Стахива с пятого раза отправили в СИЗО

14:40

Из чего на самом деле изготавливают жевательную резинку: люди удивлены ответом

14:38

В жизнь придут 40 бед: что категорические нельзя делать 3 октября

14:37

Курская операция не последняя: генерал прогнозирует новые прорывы ВСУ на территорию РФ

14:05

Уменьшится в разы: какой будет численность населения Украины в 2051 году - прогноз

14:03

Разрушен ряд критических объектов: РФ массированно ударила по Сумщине "Шахедами"Фото

13:43

В Кремле отреагировали на слухи о готовности Шольца позвонить Путину

13:36

Умер звезда "Крепкого орешка"

13:27

Можно ли хранить фотографии умерших: ответ удивит

13:25

Многие считали неправильно: какой идеальный вес женщины, таблица

13:03

Берем обычный фарш и готовим шедевр: оригинальные котлеты с сюрпризом - рецептВидео

12:53

Официально: Силы обороны Украины вышли из Угледара - ОСГВ "Хортица"

12:50

Как приготовить идеальный рис: рецепт от азиатских бабушек

12:46

Существует только один вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

12:24

Под угрозой еще один город: OSINT-аналитик назвал цель РФ в случае падения Угледара

12:17

Польское председательство в ЕС будет посвящено шантажу Украины - экс-глава МИД Польши

12:01

Копия певицы: бывший муж Алсу закрутил роман с 20-летней богачкой

11:40

Необходимо обрезать плетистые розы: садовод раскрыл секрет пышного цветения

Реклама
11:26

ВСУ подтягивают резервы, идут бои: что известно о ситуации в Угледаре - генерал

11:15

Когда будет бабье лето 2024: синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре

11:11

Армия РФ хочет окружить украинскую группировку на одном из направлений - генерал-лейтенант

11:01

Дроны и дальнобойное оружие: в 2025 году Украина увеличит собственное производство

10:57

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Змеям - ужасная ситуация, Обезьянам - беспокойство

10:52

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

10:49

В Подмосковье нашли мертвого "экс-министра ЛНР": в Сети узнали подробности

10:30

Алла Пугачева и Максим Галкин срочно покинули Израиль - где они сейчас

10:12

Лунное затмение в октябре: Рыбам - деньги, Овнам - развод, Ракам - переездВидео

10:11

На месте удара - пожар, есть раненые: РФ атаковала портовую инфраструктуру на ОдесчинеФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять