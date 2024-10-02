Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

Украинские хакеры не дают стране-агрессору России покоя.

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Атака ГУР / коллаж: Главред, фото: ГУР, ua.depositphotos.com

Киберкорпус Главного управления разведки провел очередную атаку на банковский сектор России, который обеспечивает агрессию российских войск против Украины. Об этом сообщают источники 24 Канала.

Отмечается, что под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Известно и то, что в результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние сервисы финучреждений.

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Как сообщают российские СМИ, в банках государства-агрессора признают глобальный сбой, однако не указывают его причины. Также не могут указать сроки восстановления работы сервисов.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Атаки ГУР на РФ - что известно

Напомним, 27 сентября, в Коломне Московской области ГУР ликвидировало полковника армии страны-агрессора РФ Алексея Коломейцева, который готовил операторов дронов и возглавлял 924 центр беспилотной авиации МО РФ.

Также известно, что с 23 по 26 сентября ГУР МО атаковали более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России. Как результат успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.

Кроме того, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" утром 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии.

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