Глобальный сбой: киберкорпус ГУР МО атаковал российский финсектор - СМИ

Киберкорпус Главного управления разведки провел очередную атаку на банковский сектор России, который обеспечивает агрессию российских войск против Украины. Об этом сообщают источники 24 Канала.
Отмечается, что под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".
Известно и то, что в результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние сервисы финучреждений.
Как сообщают российские СМИ, в банках государства-агрессора признают глобальный сбой, однако не указывают его причины. Также не могут указать сроки восстановления работы сервисов.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Атаки ГУР на РФ - что известно
Напомним, 27 сентября, в Коломне Московской области ГУР ликвидировало полковника армии страны-агрессора РФ Алексея Коломейцева, который готовил операторов дронов и возглавлял 924 центр беспилотной авиации МО РФ.
Также известно, что с 23 по 26 сентября ГУР МО атаковали более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России. Как результат успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.
Кроме того, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" утром 15 сентября атаковали российскую военную базу в Сирии.
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