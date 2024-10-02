"Уникальный случай": Россия может остаться без важнейшего партнера - Швец

Для России это колоссальная проблема, но если эта операция Израиля и союзников будет успешной.

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Война Израиля и Ирана будет иметь серьезное значение для РФ / Коллаж: Главред, фото скрин, фото: АР

Между Израилем и Ираном начался новый виток войны. Украина может использовать эту ситуацию в свою пользу, ведь Иран больше не сможет быть полезным России, поскольку весь свой военный потенциал направит на ведение боевых действий против Израиля.

По мнению военного эксперта, Юрия Швеца, Израиль является ярким примером для Украины, который показывает, что важно не боятся нести ответственность за свои действия, отстаивая интересы своей страны всеми доступными способами.

"Уникальный случай сейчас наступил в результате блестящих многоходовок израильских спецслужб и вооруженных сил, когда можно решить вопрос с ядерной программой Ирана. Уникальный случай. Еще говорят, что в результате этих израильских операций рейтинг Нетаньяху взлетел, но он лично в этом заинтересован по таким же причинам, почему Трампу необходимо быть избранным для него лично на этих президентских выборах", - говорит эксперт.

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​ Армия Ирана и Израиля / Инфографика: Главред

Кроме этого, Юрий Швец дал ответ на вопрос, если это происходит, то что мы будем иметь? По его мнению, будет хаос, путаница, все внимание на ход войны между Израилем и Ираном.

"Уже есть проблемы на международных рынках вооружений, что уже мало комплектующих. Для России это колоссальная проблема, но если эта операция Израиля и союзников будет успешной, Иран теряет свою значимость как союзник России, как поставщик большого количества оружия. Вместо сильного союзника он превращается в больного".

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве. Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Война Ирана и Израиля - что известно

Напомним, что накануне Иран выпустил десятки ракет по Израилю. Несмотря на работу ПВО Израиля, в ряде городов были зафиксированы прилеты.

Как известно, в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю. Для отражения массированного удара Ирана по территории Израиля, США применили эсминцы и перехватчики, отметил представитель.

1 октября Израиль официально начал наземную операцию на юге Ливана. Отмечается, что она не будет "долгосрочной оккупацией". При этом не уточняется, как долго она продлится.

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