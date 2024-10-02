Войска РФ готовятся к штурму: в Силах обороны предупредили о планах врага

Оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов.

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Войска РФ планируют захватить Запорожье/ Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Войска РФ готовятся к наступлению на Запорожском направлении, их цель - достичь границ Донецкой области и захватить Запорожье. Этим мнением поделился представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в интервью "Радио Свобода".

"Сегодня наблюдаются попытки противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Подчеркиваю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и возле Роботино. У Приютного цель этих действий для того, чтобы осуществить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и те территории, которые там остались, и перерезать логистические пути украинским войскам, которые обороняют Курахово", - рассказал Волошин.

Представитель Сил обороны юга отметил, что возле Роботино противник также формирует подобные подразделения. Это все нужно для того, чтобы осуществлять штурмовые действия по захвату украинских позиций, которые есть на сегодня на так называемом Роботинском этом выступлении.

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По словам Волошина, враг намерен двигаться дальше на Орехов.

Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Война в Украине - к чему готовятся оккупанты

Напомним, заместитель командира артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" Станислав Соколовский с Харьковского направления сообщил, что оккупанты не только накапливают оружие для ударов, но и меняют тактику на поле боя.

Российские оккупанты за последние дни активных боевых действий на Купянском направлении не имели никаких территориальных достижений. Однако враг накапливает силы для новых масштабных попыток наступления.

Ранее в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские войска, вероятно, усилят попытки прорваться к реке Оскол на востоке Украины. Этот план враг пытается реализовать с начала года, однако пока россияне не достигли значительных результатов.

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