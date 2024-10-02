Отправка "военных советников" в Украину: Венгрия "вставляет палки в колеса"

Как сказал министр иностранных дел страны, Венгрия уже официально предупредила ЕС в своем нежелании поддерживать эту идею.

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Венгрия выступает против "военных советников" ЕС в Украине / Коллаж: Главред, фото facebook.com/szijjarto.peter.official, фото: Reuters

Венгрия выступает категорически против отправки военных советников Европейского Союза в Украину. Свое предостережение по этому поводу в видеообращении выразил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По данным Будапешта, ЕС имеет в планах не только продлить еще на два года свою миссию военной помощи Украине, но и прислать своих военных советников. Именно они должны помочь в реализации учебных программ.

Однако Сийярто решил выразить свое "фе" и заявить, что отправка советников в Украину является "опасным предложением". Как сказал министр иностранных дел страны, Венгрия уже официально предупредила ЕС в своем нежелании поддерживать эту идею.

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"Мы точно не поддержим, мы не отдадим свой голос за это, война должна закончиться [...] Мы не поддерживаем ни одну инициативу, которая увеличивает риск эскалации войны, поэтому мы сказали ей нет", - заявил Сийярто.

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Скандальные заявления Венгрии - что известно

Как стало известно, Орбан с "друзьями мира" инициирует "мирный" саммит между Украиной и Россией. По данным СМИ, венгерский премьер на прошлой неделе во время заседаний ООН в Нью-Йорке провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии.

В ЕС также раскритиковали поддержку Венгрии китайского "мирного плана" для Украины. Отмечается, что это государство-член ЕС хочет обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского.

Кроме этого в Венгрии назвали бессмысленным решение Украины бороться против агрессии России. Все дошло до того, что слова с якобы намеком на готовность просто сдаться, а не обороняться, как это делает сейчас Украина, возмутили даже немало венгров.

Впоследствии сам Виктор Орбан ответил на зашквар своего советника. Выступая на национальном радио, он заявил, что важно говорить "очень осторожно и четко" по таким деликатным вопросам.

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