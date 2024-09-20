"Венгрия готова предоставить вам всю необходимую поддержку для ведения бизнеса с Россией", - заявил Сийярто на брифинге.

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Венгрия провела в Будапеште российский бизнес-форум / Коллаж: Главред, Фото: Associated Press, фото REUTERS

20 сентября в Будапеште провели российский бизнес-форум. Как пишет Bloomberg, он показал "бурное развитие связей" с Москвой, что оттолкнуло партнеров Венгрии по ЕС и НАТО.

Как поясняет издание, правительство премьер-министра Виктора Орбана придерживается санкций против РФ лишь на словах, а на деле продолжает развивать связи в сферах, которые не затронули ограничения.

"Вся Европа ведет бизнес с Россией, хотя некоторые из них пытаются это отрицать. Разница в том, что мы не видим необходимости скрывать это", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. видео дня

Сийярто также признался, что поблагодарил Мурашко "за то, что, несмотря на враждебную международную среду и постоянные нападки, российское энергетическое сотрудничество крепко стоит на ногах".

Он выступил с рекламой бизнес-форума и рассказал, что в нем участвуют почти 80 российских и венгерских компаний. К слову, крупнейшие венгерские фирмы, которые зарегистрированы на бирже, продолжают работать в РФ. Речь идет о кредиторе OTP Nyrt, нефтеперерабатывающей компании Mol Nyrt и фармацевтической компании Gedeon Richter Nyrt.

"Венгрия готова предоставить вам всю необходимую поддержку для ведения бизнеса с Россией", - добавил Сийярто на брифинге.

Более того, Петер Сийярто пообещал "решение, которое облегчит доставку ваших товаров в Россию", поэтому об этом будет сообщено в течение следующих недель.

"Орбан начал свое председательство в ЕС с того, что спровоцировал глобальный дипломатический скандал, когда в июле поехал в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным с самопровозглашенной "мирной миссией". Сийярто регулярно посещает Россию и Беларусь, развивая связи с энергетическими компаниями "Росатом" и "Газпром", для которых Венгрия является одним из ключевых клиентов в регионе", - напомнили в Bloomberg.

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

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Как известно, жуткая непогода продолжает кошмарить Европу, поэтому вчера по сети распространялись кадры, как Венгерский парламент уходит под воду. В столице - Будапеште Дунай вышел из берегов и затопил набережную .

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Также Главред рассказывал о том, что между Венгрией и Евросоюзом возник серьезный конфликт. Предметом обостренных отношений стало недавнее заявление венгерского правительства относительно мигрантов.

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