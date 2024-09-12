Соцопрос показал отношение венгров к вступлению Украины в ЕС

Много противников евроинтеграции Украины и среди избирателей оппозиционной партии, и среди сторонников Орбана.

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Как венгры относятся к вступлению Украины в ЕС - опрос / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

61% или 6 из 10 венгров на сегодня отвергают поддержку присоединения Украины к Евросоюзу, говорится в соцопросе Policy Solutions. Специалисты подтверждают, что граждане Венгрии в этом году в целом стали менее благосклонно относиться к любому расширению ЕС.

Больше всего поддержки евроинтеграции Украины среди избирателей оппозиционной либеральной партии Петера Мадяра "TISZA" - 34% против 53%. В то же время эти же респонденты отдали наибольшую поддержку вступлению Черногории, а избиратели партии Орбана "Фидес" - Турции.

Подавляющее большинство опрошенных - 80% - подтвердили, что членство Венгрии в ЕС выгодно, прежде всего - в экономическом секторе. Половина венгров считает, что Будапешт якобы "справляется с членством в ЕС в финансовом смысле".

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Венгрия и Украина - последние новости

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул очередное "миротворческое заявление" по завершению войны в Украине - президент Владимир Зеленский просто должен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После "мирных" вояжей в Москву и Пекин лидеры по крайней мере нескольких стран ЕС устроили бойкот саммитам ЕС и Европейского политического сообщества в Будапеште.

Как подытожил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, политика Виктора Орбана и Венгрии в целом за последнее время не просто удивляет, но и возмущает представителей Европейского Союза и Альянса НАТО. Зашли разговоры и об исключении страны из организаций. Однако пока вряд ли удастся реализовать эту идею.

К слову, венгерский премьер Виктор Орбан также отвергает будущее Украины в ЕС и НАТО.

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