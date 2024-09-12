61% или 6 из 10 венгров на сегодня отвергают поддержку присоединения Украины к Евросоюзу, говорится в соцопросе Policy Solutions. Специалисты подтверждают, что граждане Венгрии в этом году в целом стали менее благосклонно относиться к любому расширению ЕС.
Больше всего поддержки евроинтеграции Украины среди избирателей оппозиционной либеральной партии Петера Мадяра "TISZA" - 34% против 53%. В то же время эти же респонденты отдали наибольшую поддержку вступлению Черногории, а избиратели партии Орбана "Фидес" - Турции.
Подавляющее большинство опрошенных - 80% - подтвердили, что членство Венгрии в ЕС выгодно, прежде всего - в экономическом секторе. Половина венгров считает, что Будапешт якобы "справляется с членством в ЕС в финансовом смысле".
Венгрия и Украина - последние новости
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул очередное "миротворческое заявление" по завершению войны в Украине - президент Владимир Зеленский просто должен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным.
После "мирных" вояжей в Москву и Пекин лидеры по крайней мере нескольких стран ЕС устроили бойкот саммитам ЕС и Европейского политического сообщества в Будапеште.
Как подытожил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, политика Виктора Орбана и Венгрии в целом за последнее время не просто удивляет, но и возмущает представителей Европейского Союза и Альянса НАТО. Зашли разговоры и об исключении страны из организаций. Однако пока вряд ли удастся реализовать эту идею.
К слову, венгерский премьер Виктор Орбан также отвергает будущее Украины в ЕС и НАТО.
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