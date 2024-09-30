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Орбан с "друзьями мира" инициирует "мирный" саммит между Украиной и Россией - СМИ

Руслана Заклинская
30 сентября 2024, 15:48
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Руководство Евросоюза раздражают поездки Орбана за границу, поскольку политик превышает служебные полномочия, пишет Die Weltwoche.
Орбан с 'друзьями мира' инициирует 'мирный' саммит между Украиной и Россией - СМИ
Орбан инициирует "мирный" саммит между Зеленским и Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/orbanviktor, скриншот из видео на YouTube

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. Во время заседаний ООН Орбан провел переговоры с лидерами Китая и Бразилии по этой инициативе. Об этом сообщило немецкое издание Die Weltwoche.

Венгерский премьер на прошлой неделе во время заседаний ООН в Нью-Йорке провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

"Орбан организовал поддержку своих планов в целом пятнадцатью странами, "друзьями мира". Сейчас обсуждается место проведения мирного саммита. Кроме Венгрии, Китая и Бразилии также примут участие Франция и Швейцария", - отметили в издании.

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В то же время действия Орбана раздражают руководство Европейского Союза. Там считают, что венгерский премьер превышает свои полномочия, поскольку он не может вести переговоры от имени ЕС. Однако Орбан утверждает, что его действия являются исследованием, а не переговорами.

"Орбан, похоже, полон решимости завершить свои мирные переговоры. Как он сказал (изданию - Главред), его цель - вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США. Поскольку Киев и Москва не особо желают вести переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву для прекращения огня. Это, несомненно, было бы переворотом. Другие политики уже получали Нобелевские премии за мелочи", - говорится в статье.

Формула мира инфографика
Формула мира Украины / Инфографика: Главред

"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

"Мирный план" Китая - что известно

Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что "мирный план" Китая и Бразилии по урегулированию войны в Украине получил поддержку более чем 110 стран. Основные положения этого плана:

  • Соблюдение принципов деэскалации и избежание провокаций.
  • Диалог и переговоры как единственный выход из войны.
  • Проведение международной мирной конференции с участием РФ и Украины для честного обсуждения всех мирных планов.
  • Гуманитарная помощь и защита гражданских лиц.
  • Запрет использования ядерного, химического и биологического оружия.
  • Призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН резко отверг "мирный план" Китая, Бразилии и африканских стран. Он раскритиковал "половинчатый план урегулирования" и подчеркнул, что такие инициативы создают иллюзию затишья и предоставляют Путину политическое пространство для продолжения войны.

Президент Зеленский уверен, что войну "нельзя успокоить разговорами", агрессора нужно принудить к миру.

Отвечая на критику Зеленского, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин учитывает мнение украинской стороны, но продолжит поддерживать свою мирную инициативу.

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