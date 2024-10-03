Войска РФ бросили силы на город на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали

Страна-оккупант Россия бросила на город Селидово Донецкой области армейский корпус и танковые силы. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов.
В эфире Киев 24 он рассказал о том, что сейчас захватчики акцентировали усилия на попытках оккупировать Угледар. Однако они перебрасывают свои силы и на Селидово.
"Главный их акцент сейчас — юг Донецкой области — это Угледар, это Курахово. Это, мне кажется, туда они перебрасывают основные силы. Конечно, на Селидово", - считает эксперт.видео дня
По словам военного, российские войска сконцентрировали свои силы южнее Покровска. Также идут боевые действия в Торецке, Нью-Йорке и Часовом Яре.
"Давить он (враг, - ред.) продолжает, но это давление, эти штурмы больше для того, чтобы мы не могли перебросить оттуда никого", - подчеркнул Кирилл Сазонов.
Примечательно, в состав армейского корпуса может входить от 30 до 60 тысяч человек.
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Ситуация в районе Селидово значительно ухудшилась, российские оккупанты могут зайти в город, писал 10 сентября военный обозреватель Константин Машовец.
По его словам, враг может войти Селидово с востока и северо-востока.
Селидово стало большое проблемой для войск России, ранее говорил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Также аналитик считает, что оккупанты могут продолжить свое наступление даже во время сезона дождей.
Российские оккупанты приближаются к Селидово с юга, написал 2 октября вечером лейтенант ВСУ с позывным Алекс. По его словам, враг в 1-1,5 км от города, ситуация напряженная.
Что известно о городе Селидово?
Селидово – город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.
Селидово называют воротами в Покровск – крупный военный и логистический узел, который находится вблизи административной границы с Днепропетровской областью.
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