Войска РФ бросили силы на город на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали

В состав одного из армейских корпусов может входить от 30 до 60 тысяч военных.

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Войска РФ бросили на Селидово армейский корпус и танковые силы - Сазонов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Страна-оккупант Россия бросила на город Селидово Донецкой области армейский корпус и танковые силы. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что сейчас захватчики акцентировали усилия на попытках оккупировать Угледар. Однако они перебрасывают свои силы и на Селидово.

"Главный их акцент сейчас — юг Донецкой области — это Угледар, это Курахово. Это, мне кажется, туда они перебрасывают основные силы. Конечно, на Селидово", - считает эксперт. видео дня

По словам военного, российские войска сконцентрировали свои силы южнее Покровска. Также идут боевые действия в Торецке, Нью-Йорке и Часовом Яре.

"Давить он (враг, - ред.) продолжает, но это давление, эти штурмы больше для того, чтобы мы не могли перебросить оттуда никого", - подчеркнул Кирилл Сазонов.

Примечательно, в состав армейского корпуса может входить от 30 до 60 тысяч человек.

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Ситуация в районе Селидово значительно ухудшилась, российские оккупанты могут зайти в город, писал 10 сентября военный обозреватель Константин Машовец.

По его словам, враг может войти Селидово с востока и северо-востока.

Селидово стало большое проблемой для войск России, ранее говорил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Также аналитик считает, что оккупанты могут продолжить свое наступление даже во время сезона дождей.

Российские оккупанты приближаются к Селидово с юга, написал 2 октября вечером лейтенант ВСУ с позывным Алекс. По его словам, враг в 1-1,5 км от города, ситуация напряженная.

Что известно о городе Селидово? Селидово – город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка. Селидово называют воротами в Покровск – крупный военный и логистический узел, который находится вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

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