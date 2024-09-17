Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

Закрепиться агрессоры не могут уже третью неделю - россиянам приходится идти примерно два километра по дороге, которая полностью простреливается с террикона.

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Эксперт рассказал о главной проблеме РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Город Селидово стал самой большой проблемой для россиян на Покровском направлении. Дальше обороны, которая сформирована за административной границей, основанной прежде всего на рельефно-ландшафтных особенностях местности, противник выйти не может. Высоту обеспечивает канал, река и террикон, они же и не дают возможности оккупантам спокойно зайти в город с северной стороны.

Обстановкой на этом участке фронта поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Евгению Киселеву на "Фабрике новостей".

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит". видео дня

Основные ресурсы российских войск сконцентрированы сейчас на южном фланге, поэтому наступление РФ на Покровском направлении, которое пролегало через Новогродовку, приостановилось.

"Единственное, в районе Новогродовки россияне тоже занимаются формированием флангов. Один из них - это северо-западное направление к Лисовке и Сухому Яру. Правда, сейчас они, опять-таки, уперлись в водоем, фактически в устье реки и это их тормозит", - отметил военный эксперт.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

По мнению Коваленко, сегодняшняя цель оккупантов на этом участке фронта - это сформировать условия для выхода на Лысовку и продвижения на Покровск, то есть полностью закрыть вопрос с южным флангом.

"С учетом того, как они тормозят в Селидово и еще не дошли до Горняка, я думаю, эта кампания с южным флангом у них продлится до конца октября - начала ноября", - спрогнозировал Коваленко.

Военный аналитик заключает, что пауза в российском наступлении после начала осеннего бездорожья - миф. Если будет стоять боевая задача, то наступление, конечно же, продолжится, ведь агрессоров никогда не останавливали погодные условия.

Покровское направление - последние новости

Эксперт Агиль Рустамзаде также рассказал, что происходит под Покровском. По его мнению, возможно, российские войска и не возьмут город Покровск этой осенью и зимой.

На этом направлении россияне изменили тактику. Агрессоры применили новую тактику наступательных действий на Востоке Украины, которая предусматривает полное уничтожение городов для их оккупации, отмечает Рустамзаде.

Уже ни для кого не секрет, что ближайшие недели станут определяющими. Сможет ли РФ продвигаться на фронте, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

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