УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

Даяна Швец
17 сентября 2024, 20:09
117
Закрепиться агрессоры не могут уже третью неделю - россиянам приходится идти примерно два километра по дороге, которая полностью простреливается с террикона.
Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ
Эксперт рассказал о главной проблеме РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Город Селидово стал самой большой проблемой для россиян на Покровском направлении. Дальше обороны, которая сформирована за административной границей, основанной прежде всего на рельефно-ландшафтных особенностях местности, противник выйти не может. Высоту обеспечивает канал, река и террикон, они же и не дают возможности оккупантам спокойно зайти в город с северной стороны.

Обстановкой на этом участке фронта поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Евгению Киселеву на "Фабрике новостей".

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

видео дня

Основные ресурсы российских войск сконцентрированы сейчас на южном фланге, поэтому наступление РФ на Покровском направлении, которое пролегало через Новогродовку, приостановилось.

"Единственное, в районе Новогродовки россияне тоже занимаются формированием флангов. Один из них - это северо-западное направление к Лисовке и Сухому Яру. Правда, сейчас они, опять-таки, уперлись в водоем, фактически в устье реки и это их тормозит", - отметил военный эксперт.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

По мнению Коваленко, сегодняшняя цель оккупантов на этом участке фронта - это сформировать условия для выхода на Лысовку и продвижения на Покровск, то есть полностью закрыть вопрос с южным флангом.

"С учетом того, как они тормозят в Селидово и еще не дошли до Горняка, я думаю, эта кампания с южным флангом у них продлится до конца октября - начала ноября", - спрогнозировал Коваленко.

Военный аналитик заключает, что пауза в российском наступлении после начала осеннего бездорожья - миф. Если будет стоять боевая задача, то наступление, конечно же, продолжится, ведь агрессоров никогда не останавливали погодные условия.

Покровское направление - последние новости

Эксперт Агиль Рустамзаде также рассказал, что происходит под Покровском. По его мнению, возможно, российские войска и не возьмут город Покровск этой осенью и зимой.

На этом направлении россияне изменили тактику. Агрессоры применили новую тактику наступательных действий на Востоке Украины, которая предусматривает полное уничтожение городов для их оккупации, отмечает Рустамзаде.

Уже ни для кого не секрет, что ближайшие недели станут определяющими. Сможет ли РФ продвигаться на фронте, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Другие новости о фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Селидово война на Донбассе Александр Коваленко Покровск оккупация Донбасса контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

20:53 Украина
Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:48 Украина
Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

19:45 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания 115407

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Наташа уже в курсе : путинист Тарзан публично засветил свою новую музу 35478

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей 19552

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 5321

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Последние новости

20:53

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

20:50

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способомВидео

20:48

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:46

Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

20:18

Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
20:09

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

19:59

Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

19:47

Осы улетят сами: как навсегда избавиться от опасных насекомыхВидео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

Реклама
19:39

Путинист Соседов взвыл из-за увольнения с российского телеканала

19:32

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

19:10

Спящий агент, или Чем Украине грозит новое покушение на Трампамнение

18:59

Удар для армии РФ: как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ

18:45

Известный певец рассказал, как Кароль обозвала его на "Голосе країни"

18:35

Кто на рисунке инопланетянин: мало кто сможет разгадать загадку за 5 секунд

18:25

Испугались ядерных угроз: у Трампа требуют прямых переговоров США и России

18:18

Двум областям РФ приготовиться: эксперт прогнозирует расширение операций ВСУ

18:06

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:01

Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

17:32

В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на бортуФото

Реклама
17:25

Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

17:22

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

17:07

На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей

17:02

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02

Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном "плане заморозки войны"

16:58

Украина приближает войну к финалу: в ОП рассказали о реальном "плане победы"

16:48

Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в миреВидео

16:23

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

16:15

Оперативное окружение врага: ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области

16:14

США затормозили поставки оружия Украине: в чем причина

16:05

Россия сбросила КАБ возле ТЦ в Харькове, ранена группа спасателейВидео

16:02

Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войныВидео

15:52

День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

15:50

"Следующей будет Молдова": Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

15:24

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

15:00

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

14:55

"За неделю может все измениться": Рустамзаде раскрыл планы Зеленского на Курщину

14:53

Растет как на дрожжах: эксперт назвала продукт-рассадник плесени в холодильнике

14:51

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

14:48

Рада проголосовала в первом чтении за повышение налогов для украинцев: что изменится

Реклама
14:40

Как идеально отбелить грязные швы между плиткой за 10 минут: нужно всего одно средство

14:38

Только остроглазый гений заметит "странную" цифру за 5 секунд: очень сложная загадка

14:29

Новый рецепт супа с фрикадельками - уплетут за обе щекиВидео

14:29

Россияне изменили тактику: сколько могут продолжаться бои за Покровск - Рустамзаде

14:20

Другие варианты - проигрышные: как должна закончиться война в Украине - Рустамзаде

14:12

Опасные супербактерии "убьют" более 39 млн человек до 2025 года — исследование

13:56

Волочкова клянчит пенсию в России

13:48

"Этим я себя унижаю": Тарас Тополя высказался про возвращение Олега Винника

13:43

Сломанная шея, взрыв пиротехники: названы самые "убийственные" концерты в истории

13:42

Кто был против операции ВСУ в Курской области - Politico

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять