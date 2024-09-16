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Ближайшие недели станут определяющими: сможет ли РФ продвигаться на фронте

Мария Николишин
16 сентября 2024, 18:07
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Де-факто российская армия находится в состоянии наступления, начиная с середины октября прошлого года, говорит эксперт.
Ближайшие недели станут определяющими: сможет ли РФ продвигаться на фронте
Сможет ли РФ продвигаться на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Ближайшие недели станут определяющими для способности российской армии продвигаться вперед на фронте в Украине. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что боевые действия на ключевых для противника направлениях продолжаются.

"Тот комплекс сил и средств, который был ранее там размещен, продолжает выполнять те же боевые задачи. Именно поэтому на слуху у нас Покровское направление, направление на Курахово, Торецкое направление, боевые действия достаточно в высокой степени интенсивности происходят на Угледарском направлении. Купянское направление сложно назвать местом, где сейчас царит тишина и спокойствие. То есть в целом противник продолжает пытаться реализовать свой стратегический план наступательной операции на весенне-летнюю и уже фактически осеннюю часть наступательной кампании", - сказал эксперт.

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Селезнев напомнил, что де-факто российская армия находится в состоянии наступления, начиная с середины октября прошлого года.

"Обратите внимание, сейчас на Покровском и Кураховском направлениях россияне, привлекая свои лучшие силы и средства, не достигают каких-то масштабных вариантов продвижения вперед. Тактический уровень - да, но потери, которые при этом несут российские наступательные силы и средства, просто поражают объемом и количеством жертв. В любом случае, я думаю, что ближайшие недели, максимум три, станут определяющими именно для способности российской армии продвигаться вперед", - подчеркнул он.

Он также отметил, что на днях активизировался фронт на юге Херсонской области. Противник пытается там вытеснить Силы обороны Украины как с левого берега, так и взять под контроль острова, находящиеся в дельте Днепра, таким образом создав определенный плацдарм.

"И я думаю, что все-таки рано сейчас списывать со счетов способности российской группировки, действующей на юге Запорожской области. Есть некоторые предпосылки считать, что противник может активизировать свои действия южнее Запорожья. По крайней мере, некоторые факторы на это указывают. Подождем. Я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями этих событий, связанных с привлечением российской армией некоторых своих сил и средств для того, чтобы изменить статус-кво именно на юге Запорожской области", - сказал Селезнев.

По его словам, на территории Черниговской области в последнее время стали чаще прилетать вражеские управляемые авиационные бомбы.

"Да, там не следует ожидать каких-то масштабных наступательных действий, но действия ДРГ российской армии, обстрелы из минометов и артиллерии, вновь упомянутые мной КАБы будут прилетать на нашу территорию. То есть, фактически, россияне спешат действовать в пределах окна своих возможностей, пока у них еще остаются хоть немного силы и средства. Они пытаются давить там, где только они имеют такую возможность", - подытожил военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, после некоторой вынужденной паузы российские агрессоры возобновили попытки штурмов на Покровском направлении. Почти неделю у оккупантов была "передышка" на этом участке фронта.

Также сообщалось, что 12 сентября российские оккупанты на участке ответственности 46 аэромобильной бригады ВСУ перешли в массированное наступление с применением 46 единиц техники.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что несмотря на значительные потери, российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. Наиболее горячими остаются Кураховское и Покровское направления.

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