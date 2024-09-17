Удар для армии РФ: как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ

Разрешение на удары по территории РФ станет "спасательной лодкой" для украинских войск и не даст Украине проиграть.

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Решение Штатов поможет ВСУ не начать проигрывать войну / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, 53 ОМБР, Офис президента

Активное обсуждение возможности предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного вооружения США по стране-агрессору России указывает на то, что решение уже не за горами.

Такой шаг со стороны Штатов может весомо повлиять на ситуацию на фронте. Об этом в чате на Главреде рассказал военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

По его словам, в первую очередь разрешение на удары позволит ВСУ не начать проигрывать. Ведь поражение вражеских целей на расстоянии 300-350 километров по России даст возможность влиять на логистику оккупационных войск, разрушать узлы железных и автомобильных дорог.

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Это на 20% ослабит возможности войска РФ и поможет Украине. США, как и другие партнеры, уже неоднократно так помогали Украине, когда видели, что вести войну становится трудно.

"Ситуация, когда сохраняется шаткий баланс сил, вполне устраивает коллективный Запад. Таково его видение того, какой должна быть война между Украиной и Россией. Когда на Западе видят, что Украина начинает слабеть, делают шаги такого характера", - объясняет эксперт

Кто такой Агиль Рустамзаде? Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Предоставление Украине разрешения от США на удары по России

Напомним, что Украина в течение нескольких месяцев вела диалог с партнерами, которые могут снять ограничения на удары по территории РФ, в частности предоставила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть атакованы при условии разрешения.

Ранее издание The Guardian сообщило, что якобы Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально.

Накануне стало известно, что Украина может получить разрешение Соединенных Штатов на дальнобойные удары по территории страны-агрессора РФ, но без использования американского оружия. То есть Вашингтон может одобрить удары британскими и французскими ракетами по территории России.

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