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Израиль может остановить Третью мировую войну: СМИ назвали условие успеха

Анна Ярославская
3 октября 2024, 09:19
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Запад пытался умиротворить ситуацию и заключать с Ираном сделки. Такая тактика могла не сработать и теперь наступает Судный день.
Иран, Израиль, ЦАХАЛ
Только одна страна может спасти планету от Третьей мировой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

На данный момент мир находится на грани новой мировой войны. Остановить этот процесс может исключительно одна страна - Израиль. Однако ему нужна в этом поддержка. Такое мнение озвучил журналист, писатель, редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит.

По словам журналиста Запад пытался умиротворить ситуацию и заключать с Ираном сделки. Такая тактика могла не сработать и теперь наступает Судный день.

Хит считает, что если планета хочет мира, тогда необходимо начать войну с Ираном и таким образом предотвратить ядерный апокалипсис, уничтожив программу Тегерана. Сделать это может Израиль, если получит разрешение и поддержку со стороны Запада.

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"Пришло время Израилю спасти Запад от самого себя, выполнить грязную, опасную работу, для которой гораздо более крупные, богатые и могущественные страны слишком ослаблены, чтобы заниматься ею самостоятельно. И это уже не в первый раз: Израиль оказал миру историческую услугу, разбомбив иракский реактор Осирак в 1981 году и уничтожив запланированную ядерную станцию Аль-Кибар в Сирии в 2007 году; аналогичный шаг, направленный против множества подобных объектов Ирана, уже не выходит за рамки возможного", — продолжил Аллистер Хит.

Если у Иерусалима нет возможностей или специального оборудования для того, чтобы провести эту операцию самостоятельно, то администрация Белого дома, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, должны это все предоставить. Также к этому может присоединиться Великобритания, ведь смена режима в Иране — "должна стать главным приоритетом внешней политики для каждой демократии в мире".

Журналист добавил, что удар, который Тегеран нанес 1 октября, стал для него настоящей катастрофой, ведь глобальные цели не были выполнены, а страна лишь использовала и так небольшой запас своих ракет.

Автор колонки добавил, что главная опасность в том, что Иран из-за своей паники будет дальше усугублять свои ошибки и намерен все же получить желаемый ядерный статус.

"Израиль, чья цель — обеспечить собственное выживание и выживание еврейского народа, имеет не только право, но и обязанность нанести сокрушительный ответный удар по иранскому режиму. Он заслуживает полной и безоговорочной поддержки Запада", — резюмировал Хит.

Кто такой Аллистер Хит

Аллистер Хит — британский журналист французского происхождения, автор и комментатор. Был назначен редактором The Sunday Telegraph в апреле 2017 года.

Хит изначально получил образование в колледже Эмиля Золя, Кингерсхайм, затем - в лицее Ламбера в Мюлузе. Изучал экономику в Лондонской школе экономики, затем получил степень магистра философии в колледже Хертфорд, Оксфорд.

С 2000 по 2002 год Хит был редактором European Journal и руководителем исследований в European Foundation. С тех пор в основном работал в журналистике. С 2006 по 2008 год был помощником редактора в The Spectator, с 2008 по 2011 год - работал редактором этого издания.

Хит также занимал ряд должностей в лондонском журнале The Business и был приглашенным профессором деловой журналистики имени Уинкотта в Букингемском университете (2005–2007).

Иран и Израиль - последние новости

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. Целью операции назвали ликвидацию позиции "Хезболлы" вдоль северной границы Израиля, чтобы создать условия для дипломатического соглашения.

1 октября вечером Иран выпустил десятки ракет по Израилю. Члены Корпуса стражей Исламской революции назвали воздушную атаку ответом на убийство лидера террористов "Хезболла" Хасана Насраллы и пригрозили "сильным ударом" в случае, если Израиль захочет их атаковать.

Издание Reuters писало, что приказ запустить ракеты отдал лично аятолла Али Хаменеи. По словам журналистов, многие из иранских ракет были перехвачены в воздушном пространстве соседней с Израилем Иордании.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Сообщалось, что атака Ирана на Израиль может быть крупнейшим ударом баллистическими ракетами в истории. По информации журналистов Spiegel, в настоящее время у Тегерана есть минимум 3 тыс. баллистических ракет — и это даже без учета помощи "Хезболлы" и хуситов.

Спикер Совета национальной безопасности Шон Саветт сообщил, что президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана.

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