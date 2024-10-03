Возле Курской АЭС прогремели взрывы: РФ жалуется на атаку, OSINT публикует пожар в ангаре

Российские пропагандисты обвиняют Украину в атаке. Тем временем местные власти утверждают, что поблизости "работала" ПВО.

https://glavred.info/world/bilya-kurskoji-aes-progrimili-vibuhi-rf-skarzhitsya-na-ataku-osint-publikuye-pozhezhu-v-angari-10602236.html Ссылка скопирована

Возле Курчатовской АЭС прогремели взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты 3 октября заявили о взрывах неподалеку Курской АЭС в окрестностях города Курчатова Курской области. При этом, по данным издания ASTRA, вблизи станции якобы упала авиабомба.

Далее "версии" взрывов кремлевских пропагандистов резко изменились. Местные власти отчитывались о работе ПВО якобы по беспилотнику. Сами же СМИ Путина утверждают, что ВСУ якобы пытались атаковать станцию с HIMARS.

видео дня

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атаки на Курскую АЭС вообще не было, а заявления кремлевских СМИ - просто ложь.

"Конечно же, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет", - говорится в сообщении Коваленко.

Взрывы в Курчатово - смотрите видео:

Между тем BBC со ссылкой на местные паблики пишет о вторичной детонации возле Курчатово. Журналисты отмечают, что информация требует проверки и является неподтвержденной.

Аналитики OSINT публикуют видео со взрывом, как утверждается, ангара. Он в Google Maps обозначен как территория Курчатовской АЭС.

Курская АЭС - что о ней известно Курская АЭС - атомная электростанция в России, расположена в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2. Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом". На станции работают более 5 тысяч человек В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт-ч.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред