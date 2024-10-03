Возле Курской АЭС прогремели взрывы: РФ жалуется на атаку, OSINT публикует пожар в ангаре

Российские оккупанты 3 октября заявили о взрывах неподалеку Курской АЭС в окрестностях города Курчатова Курской области. При этом, по данным издания ASTRA, вблизи станции якобы упала авиабомба.
Далее "версии" взрывов кремлевских пропагандистов резко изменились. Местные власти отчитывались о работе ПВО якобы по беспилотнику. Сами же СМИ Путина утверждают, что ВСУ якобы пытались атаковать станцию с HIMARS.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атаки на Курскую АЭС вообще не было, а заявления кремлевских СМИ - просто ложь.
"Конечно же, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет", - говорится в сообщении Коваленко.
Взрывы в Курчатово - смотрите видео:
Между тем BBC со ссылкой на местные паблики пишет о вторичной детонации возле Курчатово. Журналисты отмечают, что информация требует проверки и является неподтвержденной.
Аналитики OSINT публикуют видео со взрывом, как утверждается, ангара. Он в Google Maps обозначен как территория Курчатовской АЭС.
Курская АЭС - что о ней известно
Курская АЭС - атомная электростанция в России, расположена в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм, пишет Википедия.
Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт. По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2.
Курская АЭС является филиалом концерна АО "Концерн Росэнергоатом".
На станции работают более 5 тысяч человек
В 2021 году выработка электроэнергии составила 25,1 млрд кВт-ч.
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