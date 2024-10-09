В РФ - взрывы: атакован арсенал на Брянщине, идет мощная детонация боеприпасов

Дроны, вероятно, подожгли 67-й арсенал ГРАУ возле города Карачев.

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На Брянщине, вероятно, горит арсенал / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 9 октября в двух-областях страны-агрессора РФ было громко - в Брянской области и Краснодарском крае прогремели взрывы.

Как сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз, регион атаковали ударные беспилотники. Противовоздушная оборона якобы сбила 12 ударных дронов.

При этом в Сети появились видео с места "прилетов". Сообщается, что дроны подожгли 67-й арсенал ГРАУ, идет детонация боеприпасов.

видео дня

Смотрите видео - В РФ гремят взрывы на Брянщине:

Арсенал находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту Карачев.

При этом по состоянию на 2021 год на детальных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв. км хранились под открытым небом.

Карачев на карте / google/maps

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что атаке дронов подвергся Щербиновский район.

"В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", - сообщил он.

На месте работают специальные и экстренные службы.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских дронов.

По данным ведомства, 24 беспилотника якобы были сбиты над территорией Брянской области, 5 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 беспилотника - в Курской и Ростовской областях, один - в Краснодарском крае и 13 - над акваторией Азовского моря.

Взрывы на складе БК в Тверской области РФ - что известно

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области страны-агрессора России из-за атаки дронов вспыхнул мощный пожар на складе боеприпасов и началась детонация. Местные власти объявили эвакуацию населения.

В РФ не признали атаку на войсковую часть, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА.

Взрывы в Торопце были настолько мощными, что на территории региона зафиксировали землетрясение. Как сообщает Volcanodiscovery, землетрясение имело магнитуду в 2,8 балла.

Арсенал в Торопце использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе – 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО "Град" и 82-миллиметровых артиллерийских мин. Также там хранились ракеты для С-300, С-400 и "Искандеров" и ракеты KN23, которые россиянам поставляет Северная Корея.

По данным российских Telegram-каналов, на этом арсенале могли храниться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

По данным СМИ, арсенал в городе Торопец атаковали дроны Службы безопасности Украины.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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