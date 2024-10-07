ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Феодосии: Генштаб раскрыл детали атаки

На морском нефтяном терминале в оккупированном Крыму, который обеспечивает армию РФ, продолжается масштабный пожар, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео

В ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. На нефтебазе, которая обеспечивает армию РФ, вспыхнул пожар. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков. Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки в районе объекта зафиксировано возгорание, последствия удара уточняются.

видео дня

Стоит отметить, что Феодосийский терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые обеспечивали потребности российской армии. Удар по объекту нанесли подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. Дальше будет", - отметили в Генштабе.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Что известно об атаке по нефтебазе

После атаки БпЛА в Феодосии до сих пор пылает нефтебаза. Сначала оккупационные власти заявили, что в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, однако впоследствии опровергли это и оправдались технической ошибкой.

Оккупационные власти традиционно утверждают, что жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ заявили, что якобы сбили 21 украинский дрон.

Власти страны-агрессора утверждают, что якобы 12 БпЛА сбили над Крымом, 6 - над Курской областью и по 1 - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 7 октября во временно оккупированном РФ Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали аэродромы "Бельбек" и "Саки", а также нефтебаза в Феодосии.

Также 21 сентября в Крыму оккупанты жаловались на ракетную атаку, в частности в Симферопольском районе, где расположены склады боеприпасов РФ. В Севастополе и Бахчисарае работали российские системы ПВО.

Как сообщал Главред, в ночь на 30 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные слышали пять взрывов: четыре - в районе Кировского, в частности возле аэродрома и железнодорожной станции, и один - возле Джанкоя.

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