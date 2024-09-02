Нефтебаза россиян в Пролетарске горела 9 дней, но обнаружен еще один очаг

Беспилотники дважды атаковали нефтебазу в Пролетарском районе.

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ВСУ атакуют НПЗ России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, 161.RU

Пожар на нефтебазе Пролетарского района Ростовской области, который начался в ночь на 18 августа после атаки дронов, завершился спустя 9 дней, отмечает Радио Свобода. Но местные СМИ пишут, что это не единственное ЧП на топливных объектах региона.

По подсчету Радио Свобода, всего пламя уничтожило около 20 цистерн с топливом, площадь пожара на третий день составляла 10 тысяч квадратных метров.

Через 5 дней нефтебазу снова атаковали дроны - в этот раз БПЛА били прицельно по цистернам с керосином.

видео дня

Издание "161.RU" отмечает, что помимо пожара на нефтебазе в Пролетарске экстренные службы пытались спасти хранилище топлива в Каменском. Еще два дня назад, 31 августа, там замечали пламя и плотный столб дыма. По состоянию на тот день нефтехранилище горело уже четвертые сутки.

Пожар на нефтебазе "Атлас" в Каменском районе исчез с карты "Аэрокосмоса". Еще вчера вечером там отображались три очага, утверждают СМИ.

В пресс-службе регионального МЧС вопросы журналистов о пожаре и его ликвидации проигнорировали.

Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий якобы "прилетов" - на территории нефтебазы произошел масштабный пожар.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

На нефтебазе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

На второй день ликвидации пожара огонь охватил более 5 резервуаров с топливом, гремели новые взрывы.

По состоянию на утро третьего дня площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров - оккупанты привлекли к ликвидаций последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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