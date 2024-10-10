Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Если военнообязанный ранее не обновлял данные даже более 10 лет, но потом в рамках закона обновил свои данные в период трех месяцев до 16 июля этого года, то ему не будут выписывать штраф за прошлые нарушения.
Все военнообязанные, которые обновили данные в предусмотренный новым законом 3-месячный период, не будут оштрафованы. Об этом заявил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью Главреду.
"Этот период в 3 месяца предоставлялся специально для обновления данных. Если человек обновил данные, а до того 10 лет не обновлял, то все, ему повезло, штрафа не будет", - сказал он.видео дня
Монукало отметил, что это так же, как с добровольной сдачей оружия.
"Ведь срок для обновления данных предоставлялся всем военнообязанным, чтобы уменьшить нагрузку на ТЦК и понять, что человек имеет право на отсрочку или не подлежит призыву на военную службу", - объяснил представитель ТЦК.
Кто такой Сергей Монукало
Сергей Станиславович Монукало – начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее в ТЦК ответили, что происходит с теми, кто не обновил данные в "Резерв+". Стало известно, какие планы у ТЦК на тех мужчин, которые не обновили данные в "Резерв+" до 16 июля.
Также ранее сообщалось, что все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября. В ТЦК рассказали о том, как восстановить отсрочку от мобилизации после 9 ноября и привели примеры ситуаций, когда отсрочку могут не продлить.
Напомним, в ТЦК назвали, кого полиция будет задерживать и силой доставлять в военкоматы. Если человек отказывается от повестки, то об этом сообщают органы Национальной полиции, говорит Сергей Монукало.
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