Горит уже третьи сутки: появились новые кадры атакованной нефтебазы в Феодосии

Столбы дыма до сих пор не становятся меньше.

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Пожар на нефтебазе в Феодосии / коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Во временно оккупированной Феодосии третьи сутки пылает нефтебаза после атаки Сил обороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что по состоянию на утро 9 октября в Феодосии продолжает пылать нефтебаза. Огонь на месте пожара заметно издалека.

Местные жители отмечают, что столбы дыма не становятся меньше, а в городе ощущается едкий запах гари. Жителей соседних районов эвакуировали (около 1100 человек), охваченные пламенем цистерны продолжают взрываться.

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"Спасатели отмечают, что, скорее всего, потушить огонь не удастся, пока в цистернах не выгорит топливо. Специалисты заявляют о превышении уровня диоксида серы рядом с атакованной нефтебазой", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удар по нефтебазе в Феодосии - что известно

Напомним, в ночь на понедельник, 7 октября, во временно оккупированном РФ Крыму прогремела серия взрывов. Были атакованы аэродромы "Бельбек" и "Саки". Также сообщалось, что в Феодосии горит нефтебаза.

Позже, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, вечером, 7 октября, около 21:07 загорелась еще одна цистерна на нефтебазе, туда отправились пожарные и машины скорой помощи.

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