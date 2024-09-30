Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ 'Котлубань'

"Котлубань" это очень важный ракетно-артиллерийский арсенал для РФ.

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ВСУ атаковали арсенал РФ "Котлубань" / коллаж: Главред, фото: pexels, Радио Свобода

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что удар по арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области вероятнее всего достиг цели.

"Я бы при всем уважении к коллегам-журналистам все же ориентировался на официальные сообщения. Мы имеем официальное сообщение в том, что удар был нанесен, он был результативен, и это официальное сообщение, которое передает и Генеральный штаб, и соответствующие структуры украинские, в том числе и Центр противодействия дезинформации. И здесь я бы не подвергал сомнению эти официальные заявления наших чиновников. Тем более, что "Котлубань" это очень важный ракетно-артиллерийский арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства убийства Российской Федерации, так называемая военная часть 57229/51", - рассказал Рябых для "Еспресо".

Что известно об украинских ракетах / Инфографика: Главред

Военный эксперт также отметил, что военный арсенал РФ "Котлубань" уже не один раз оказывался в поле зрения украинских оборонцев.

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"И эта база подвергалась украинским ударам много раз, по меньшей мере могу вспомнить 4 раза, начиная с осени 23-го года, в начале 24-го года, вот с Международным женским днем их поздравили, потом 14 мая также туда что-то прилетело и пустило под откос поезд, который вез боеприпасы. Сейчас также говорится об уничтожении тех же иранских боеприпасов. У меня мало сомнений в том, что наш удар не достиг какой-то цели", - отметил Валерий Рябых.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

"Бавовна" в России - что известно

Напомним, что атака ВСУ на Торопец стала переломным моментом. Арсенал содержал запасы гораздо более мощного и редкого оружия. Официальные источники сообщили, что эти запасы содержали ракеты ПВО С-300 и баллистические ракеты "Искандер" и КН-23 - последние были произведены Северной Кореей.

ВСУ могут уничтожить важные вооруженные арсеналы РФ. Аналитики Defense Express сообщили, что арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ могут находиться в пределах досягаемости новейшей украинской ракеты "Паляница".

Иван Киричевский считает, что испытания украинской баллистической ракеты происходило сразу по российским оккупантам. Вероятно испытания нашей баллистической ракеты происходило не на полигоне, а в реальных боевых условиях. Фактически, испытание происходило сразу по оккупантам.

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