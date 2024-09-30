РФ "разрешила" удары БпЛА по своей территории вопреки ядерной доктрине: заявление Пескова

В РФ признали, что удары украинских дронов по объектам на территории РФ не являются основанием для применения ядерного оружия.

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Россия "разрешила" удары дронами по своей территории / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина признал, что изменения в ядерной доктрине России не касаются украинских ударов дронами по территории РФ. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Песков сегодня официально заявил, что дроновые удары Сил обороны по РФ не нарушают новую ядерную доктрину", - написал он.

Соответствующее заявление представитель российского диктатора сделал в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости". Дмитрий Песков заявил, что удары украинских дронов по территории РФ не следует связывать с возможностью использования ядерного оружия, даже с учетом недавних изменений в ядерной доктрине России.

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Российская пропагандистка, которая брала комментарий у Пескова отметила, что за выходные над территорией России якобы было сбито 125 беспилотников, что стало одной из самых масштабных атак, и поинтересовалась, может ли это быть причиной для применения ядерного оружия.

"Ну, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но СВО (война - ред.) продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что хотя Путин "не всегда адекватен", он вряд ли применит ядерное оружие, хотя может это сделать в любой момент.

Недавно российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину, которая позволяет ядерный удар в ответ после массированной воздушной атаки на РФ, а также против неядерных стран, которые имеют ядерных союзников. Однако в ЕС отвергли такие угрозы как безответственные.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже осудил изменения в российской ядерной доктрине. По его словам, они абсолютно безответственные и несвоевременные.

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