РФ "разрешила" удары БпЛА по своей территории вопреки ядерной доктрине: заявление Пескова

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина признал, что изменения в ядерной доктрине России не касаются украинских ударов дронами по территории РФ. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Песков сегодня официально заявил, что дроновые удары Сил обороны по РФ не нарушают новую ядерную доктрину", - написал он.
Соответствующее заявление представитель российского диктатора сделал в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости". Дмитрий Песков заявил, что удары украинских дронов по территории РФ не следует связывать с возможностью использования ядерного оружия, даже с учетом недавних изменений в ядерной доктрине России.
Российская пропагандистка, которая брала комментарий у Пескова отметила, что за выходные над территорией России якобы было сбито 125 беспилотников, что стало одной из самых масштабных атак, и поинтересовалась, может ли это быть причиной для применения ядерного оружия.
"Ну, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Этот документ чрезвычайно важен. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но СВО (война - ред.) продолжается своим ходом, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что хотя Путин "не всегда адекватен", он вряд ли применит ядерное оружие, хотя может это сделать в любой момент.
Недавно российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину, которая позволяет ядерный удар в ответ после массированной воздушной атаки на РФ, а также против неядерных стран, которые имеют ядерных союзников. Однако в ЕС отвергли такие угрозы как безответственные.
Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже осудил изменения в российской ядерной доктрине. По его словам, они абсолютно безответственные и несвоевременные.
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