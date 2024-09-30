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В Украине ударит мороз: какие области накроет сильное похолодание

Алёна Воронина
30 сентября 2024, 14:23
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Существенное похолодание накроет многие регионы нашего государства, а в некоторых местах температура воздуха даже опустится до нуля и небольших "минусов".

Погода, мороз, осень
Погода в Украине - кое-где ударит мороз/ unsplash.com

Погода в Украине станет существенно холоднее во вторник, 1 октября. Самым холодным временем суток будет, как и обычно, ночная пора. Кое-где ночная температура воздуха даже будет опускаться ниже нуля.

Так, температура ночью будет опускаться до нуля и небольших "минусов" в Карпатах в ночь на вторник. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Температура будет очень отличаться в разных областях. Кое-где будет теплее, в других регионах - гораздо холоднее по сравнению с предыдущими днями.

"Что в Украине ожидается 1-го октября? Ночь - холодная, +9...+13 градусов, в западной части +4...+9 градусов, в Карпатах до нуля и небольших "минусов". В течение дня вторника ожидается в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей +22...+26 градусов. В северных областях кто куда: на Житомирщине +14...+18 градусов, в Киевской области +18...+20, на Черниговщине +22, на Сумщине до +24 градусов. А в западных областях удерживается самая холодная погода, днем +9...+13 градусов", - рассказала синоптик.

Также она предупредила, что на юге и востоке ветер еще будет порывистым, а на остальной территории будет ослабевать.

Погода в Украине 1 октября
Погода в Украине 1 октября/ Facebook Диденко
Погода в Украине 1 октября
Погода в Украине 1 октября/ windy.com

В то же время Диденко предупредила о пылевых частицах в воздухе и объяснила, как от них защищаться.

"К сожалению, пылевые частицы с юго-востока, смешиваясь с копотью от тления наших торфяников еще ощутимо будут ухудшать качество воздуха и неприятные ощущения при дыхании. Предотвращение, как всегда - закрыть окна при усиленном запахе, много воды, влажная уборка при случае. За день-два должно пройти", - отметила она.

Существенных осадков во вторник в Украине не ожидается.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье/ Инфографика: Главред

Погода в Киеве 1 октября

В Киеве в первый день октября будет сухо, ветер ослабнет до умеренного, ночью ожидается +10 градусов, днем +18...+20 градусов.

Вероятность дождей - 4, 5 и 6 октября, добавила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также ранее сообщалось, что Украину накрыла пылевая буря - жители ряда городов жалуются на проблемы с дыханием. Украинцам порекомендовали минимизировать пребывание на улице и закрыть окна.

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