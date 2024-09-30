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В каких случаях украинцев не будут наказывать за паспорт РФ под оккупацией - разъяснение

Яна Ставская
30 сентября 2024, 14:37
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Однако некоторые из украинцев наказания не избегут, отметили в министерстве юстиции.
В каких случаях украинцев не будут наказывать за паспорт РФ под оккупацией - разъяснение
Россия русифицирует украинцев на оккупированных территориях / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Украинский Минюст приравнивает принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных Россией территориях к нарушениям международного права. Соответственно, таких граждан не будут наказывать при наличии российского "документа".

Отмечается, что речь идет о случаях, когда человека принуждают к получению паспорта страны-агрессора под страхом репрессий или установления противоправных ограничений.

"Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.

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В Минюсте напоминают, что насильственная паспортизация является одной из "мер" России по русификации украинского населения.

"Наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации, местные жители вынуждены принять российское гражданство", - объясняет ведомство.

Поэтому российские "паспорта" не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

В то же время в Минюсте напоминают, что ответственность за деяния, совершенные под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага.

Насильственная паспортизация России. Что известно

За три года до начала в 2022 году военного вторжения РФ в Украину, оккупационные администрации РФ в Луганской и Донецкой областях начали масштабную раздачу паспортов РФ для местных жителей. Перед началом военного вторжения политики РФ заявляли, что Кремлю нужно защитить граждан РФ, проживающих в Луганской и Донецкой областях.

Исследователи считают, что принудительная паспортизация РФ - это один из элементов гибридной войны РФ, и неотъемлемая часть подготовительных действий перед военным вторжением РФ в Украину.

Ранее заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Алина Бондарчук заявила, что принудительное получение украинцами на временно оккупированных территориях паспортов РФ не означает автоматическую смену гражданства - для этого нужно заявление лица о смене гражданства, пишет Укринформ.

Война в Украине - преступления России против украинцев

24 февраля 2022 года российские войска вторглись и атаковали Украину с севера, юга и востока. Международные организации обвинили Россию в использовании неточных кассетных боеприпасов в гражданских районах, в том числе вблизи больниц и школ.

Среди объектов российских авиаударов были гражданские украинские города. Обстрелам продолжают подвергаться детсады и детские дома, больницы, энергообъекты и тому подобное. Кроме того, есть все доказательства подготовки Россией к ударам по инфраструктуре АЭС.

По состоянию на 30 марта, ООН отчиталась о 4 миллионах беженцев из Украины, 50 разбомбленных больниц и и использовании россиянами запрещенных видов оружия по меньшей мере в 24 случаях. По состоянию на июль 2022 ООН было известно о 5 024 погибших гражданских.

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