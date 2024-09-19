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ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

Юлия Закрепа
19 сентября 2024, 19:17
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Аналитики Defence Express показали месторасположение возможных целей для атак ВСУ.
ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты
ВСУ готовят атаки по военным объектам РФ / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: deepstatemap

Аналитики Defense Express сообщил, что украинские Силы обороны продемонстрировали, что могут взорвать арсенал ВС РФ, расположенный на расстоянии почти 500 км.

Отмечается, что арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ могут находиться в пределах досягаемости новейшей украинской ракеты "Паляница", передают в Defense Express.

Аналитики составили перечень складов ГРАУ ВС РФ, ориентируясь на возможную дальность украинской ракеты "Паляница".

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"В пределах досягаемости "Паляницы" - семь крупных хранилищ, в том числе 107-й склад в Торопце, который взлетел в воздух 18 сентября. В хранилищах россияне хранят ракеты различных типов, в том числе вероятно, "Искандер" и северокорейские KN-23. Их поражение может подорвать боеспособность армии РФ: важно узнать, до чего же, вероятно, доберутся ВСУ", - говорится в сообщении.

В статье на Defence Express показали месторасположение возможных целей для "Паляницы":

  • 67-й арсенал ГРАУ - до Украины 120 км, Карачев Брянской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 3 кв. км;
  • 107-й арсенал ГРАУ - до Украины 480 км, Торопец Тверской области, координаты 56.50853, 31.71544, площадь 5 кв. км;
  • 23-й арсенал ГРАУ - до Украины 470 км, Октябрьское Тверской области, координаты 56.35888, 31.64666, площадь 2,6 кв. км;
  • 51-й арсенал ГРАУ - до Украины 530 км, Киржач Владимировской области, координаты 56.10876, 38.76341, площадь 3 кв. км;
  • 73-й арсенал ГРАУ - до Украины 650 км, Есино Владимировской области, координаты 53.14272, 34.9595, площадь 6,8 кв. км;
  • 13-й арсенал ГРАУ - до Украины 700 км, Котово Новгородской области, координаты 58.48912, 33.49577, площадь 3 кв. км;
  • 68-й арсенал ГРАУ - до Украины 780 км, Моздок Северная Осетия, координаты 43.74463, 44.5175, площадь 2,2 кв. км.
Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно об украинских ракетах / Инфографика: Главред

Новая украинская ракета-дрон "Паляница"

Напомним, что 27 августа Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже есть определенные наработки в рамках ракетной программы. Он также рассекретил успешное испытание баллистической ракеты "Паляница".

Авиационный эксперт Валерий Романенко раскрыл преимущества ракеты-дрона "Паляница". Известно, что дальность "Паляницы" составляет 750 километров. Однако показатель в 750 км - это радиус действия от линии боевого соприкосновения. Теперь Украина сможет маневрировать.

Стало известно, что "Паляница" ударила по Крыму в августе. Украина применила свою новую разработку ракету-дрон "Паляница" якобы по целям оккупантов в Крыму в августе 2024 года. В СМИ сообщили, что это была комплексная операция. В пределах действия ракеты-дрона 20 военных российских аэродромов.

Аналитики назвали два опасных для РФ города и откуда ВСУ могут "Паляницей" ударить по Москве. Если посмотреть на карту DeepState и начертить линейкой расстояние, то можно предположить, что дрон дотягивается до Москвы, например, из Сум или Харькова.

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