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В Феодосии все еще горит нефтебаза, РФ жалуется на новую атаку БПЛА

Яна Ставская
7 октября 2024, 22:45
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Горящий в Феодосии терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
В Феодосии все еще горит нефтебаза, РФ жалуется на новую атаку БПЛА
Новости Крыма - пожар в Феодосии продолжается / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Радио Свобода

В оккупированной Россией Феодосии в понедельник вечером продолжали тушить пожар на нефтебазе после атаки дронов в ночь на 7 октября, пишет проект Крым. Реалии.

Пламя видно из разных точек города. Часть дороги вблизи объекта перекрыли. О пожаре сообщает, в том числе, "глава" города Игорь Ткаченко.

По словам Ткаченко, проезд в город от Приморского организовали по альтернативному маршруту. Временно остановили движение общественных автобусов.

видео дня

Вместе с тем, по данным телеграм-канала "Крымский ветер", около 21:07 загорелась еще одна цистерна на нефтебазе, туда отправились пожарные и машины скорой помощи.

Позже в крымских пабликах появились жалобы на новую атаку дронов. "Крымский ветер" пишет со ссылкой на местных о звуках взрывов в Мирном, Штормовом и Евпатории. Российские власти ситуацию пока не комментировали, воздушная тревога не объявлялась.

Пожар на нефтебазе в Феодосии - смотрите видео:

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в Феодосии – главное

Как писал Главред, в ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму. На нефтебазе, обеспечивающем армию РФ, вспыхнул пожар.

К слову, терминал в Феодосии является самым большим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые обеспечивали потребности российской армии. Удар по объекту нанесли подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Эксперт Роман Свитан уточнил, что в Крыму есть 2 нефтяных терминала: в Феодосии и Севастополе. Феодосийская бухта считается не замерзающей, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал, чтобы снабжать полуостров нефтью и продуктами ее переработки.

"Поэтому это была одна из основных целей", – заявил полковник запаса.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ России - карта / Главред

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