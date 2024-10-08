Мобилизация мужчин 50+, бронирование и учет 17-летних: интервью с начальником Сумского ТЦК и СП

В интервью Главреду начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало ответил на самые распространенные вопросы о мобилизации.

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После 9 ноября военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны будут ее подтвердить - Сумской областной ТЦК и СП / Коллаж Главред

Укрпочта начала рассылку повесток военнообязанным, которые ранее обновили данные в Резерв+. В интервью Главреду полковник, заместитель начальника центра - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало рассказал, как будут мобилизовать мужчин старше 50 лет, как будут разыскивать тех, кто указал неверный адрес и когда повестку будут считать врученной.

В Минобороны заявляли, что работают над автоматизацией выдачи повесток от ТЦК. Изменилось ли сейчас что-то в этом процессе?

Выдача повесток - это одна из мер оповещения. Хочу напомнить, что повестки вручаются в общественных местах, учреждениях и по адресам проживания.

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По автоматизации вручения повесток, то в настоящее время во время проведения мобилизации по указанию высшего военного руководства начат централизованный процесс оповещения средствами почтовой связи с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

С его помощью формируется электронная повестка, и, соответственно, начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки, в чьей базе находится военнообязанный, накладывает цифровую подпись. После этого реестром направляется уже подписанная повестка на серверы Укрпочты. Затем работники Укрпочты ее распечатывают, формируют почтовые отправления с описью вложения, которые в дальнейшем направляются на адреса военнообязанных. Все эти моменты четко определены постановлением КМУ №560.

Если, например, военнообязанному прислали повестку, но он не получил ее на месте (или же не находится по адресу, который указал в "Резерв+"), и, соответственно, не явился в ТЦК, какие дальнейшие действия в отношении него?

Все, что вы назвали, называется должным образом подтвержденным оповещением резервиста или военнообязанного. Согласно подпункту 2 пункта 41 вышеупомянутого постановления, есть несколько видов оповещения по почтовой связи.

Надлежащим образом оповещенным военнообязанный считается, если повестка вручена в день получения такого почтового отправления лицом, подтверждающим информацию (или документом от почтового оператора - например, получил в руки и расписался), или в день проставления почтового сообщения отметки об отказе от получения или непроживания по месту, которое было указано в "Резерв+". Таким образом военнообязанный будет считаться надлежащим образом оповещенным даже в случае, если он не обновил свои учетные данные по месту жительства и повестка была направлена по адресу, по которому военнообязанный проживает. То есть по тем данным, которые вошли в базу реестра.

Относительно ответственности, то у нас есть административный кодекс правонарушений. И основное правонарушение по статье 210-1 (нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке в особый период) влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25500 грн).

Если же человек был должным образом оповещен и поступила информация, что он не проживает по адресу, или если повестка была вручена, а человек не появился, то в обоих случаях формируются материалы для его розыска.

Есть соответствующее постановление КМУ №1487 (приложение 20) и №560, в котором определено, что по обращению районных городских, территориальных центров комплектования, может присылать данные и затем в электронном виде осуществляется розыск, административное задержание и доставка военнообязанных. То есть если обнаруживается нарушитель, то в рамках административного задержания предусматривается даже одевание наручников. Это оформляется соответствующим протоколом, и после доставки в соответствующий ТЦК независимо от того, где военнообязанный был подан в розыск (например, был в розыске в Полтавской, а задержан - в Сумской), его доставляют в ближайший ТЦК, где составляется протокол об административном правонарушении. И в соответствии со степенью вины выносят решение, которое утверждает, соответственно, начальник территориального центра комплектования согласно статье 210-1.

Сергей Станиславович, а что сейчас происходит с теми, кто не обновил данные? Ведь наверняка до сих пор есть те, кто не обновил данные в "Резерв+" до 16 июля. Как их ищут?

Подавляющее большинство из них ищут с помощью Укрпочты или адресного оповещения. По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые уведомления с описью вложения. Потому что повестка без описи, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является надлежащим образом врученной - только почтовым вложением или лично в руки. Как не считается надлежащим образом оповещенным лицо, чьи родственники либо взяли повестку, либо не взяли и заявили, что лицо не проживает по месту жительства.

После того, как поступает сообщение, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск. Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство.

Если военнообязанный после обновления данных повторно указал недействительный адрес, каким образом происходит поиск - по каким данным тогда это делают? Берут данные из реестра "Оберіг"?

Сейчас система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе те, которые показывают, где человек получает денежное обеспечение, заработную плату. Тогда проводится оповещение через предприятие - выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением на это предприятие. И уже тогда руководитель предприятия в трехдневный срок издает приказ об оповещении и знакомит с ним. Если человек отказывается от повестки, то сообщает в органы Национальной полиции, и за отказ Национальная полиция имеет право осуществить административное задержание и доставку в соответствующий ТЦК для прохождения ВВК.

Запрета на мобилизацию мужчин от 50 до 60 лет нет - представитель Сумского ТЦК и СП / УНИАН

Как сейчас выглядит процесс мобилизации мужчин от 50 до 60 лет? Есть ли запрет на призыв этой категории граждан и кого из них все-таки могут мобилизовать?

Процедура мобилизации этих военнообязанных сейчас абсолютно прозрачна. Запрета как такового нет - такие лица призываются с письменного согласия воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и в те части, которые не требуют особых требований для военнообязанных. То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПТ).

Соответственно, такие военнообязанные проходят ВВК на состояние годности, с ними работают рекрутеры из соответствующих воинских частей, общаются с ними в ТЦК, и по результатам собеседования выписывают отношение к воинской части и соответствующую военную специальность. После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет.

Уточните еще, пожалуйста, процедуру постановки на учет 17-летних военнообязанных. Что изменилось в этом процессе?

Продолжаются мероприятия приписки. Юноши в возрасте от 17 лет до наступления призывного возраста приписываются к призывному участку, которые работают во всех районных ТЦК. В основном во всех учебных заведений берут списки этих юношей, и с ноября по декабрь проводится основная приписка согласно утвержденных графиков. Юноши проходят военно-врачебную комиссию, после чего им выписывается приписное свидетельство, данные из которого тоже потом будут вноситься в базу "Оберіг". Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является с 18 до 25 лет и который ранее подлежал призыву на срочную службу, но ее приостановили в связи с внедрением военного положения.

После 25 лет эти юноши автоматически подаются на учет военнообязанных. Если человек в связи с объективными причинами отсутствовал, то в течение года проводится доприписка. И если этого не сделать в отведенный период, это считается нарушением правил воинского учета и за это предусмотрен штраф.

1 октября были внесены изменения по мобилизации, согласно которым командирам напрямую разрешили к себе брать добровольцев без участия ТЦК. Есть ли у вас информация, как это может происходить?

Здесь можно провести параллель с рекрутинговыми центрами - проектом министерства обороны Украины, к которому ТЦК фактически не имеют отношения. Рекрутинговый центр помогает напрямую коммуницировать с командиром части до того этапа, когда командиры получили право отдавать направления непосредственно на ВВК.

То есть рекрутинговые центры были посредниками, которые помогали военнообязанным проводить переговоры с командирами части, получить отношение, но потом все равно с пакетом документов нужно было обращаться в ТЦК. Механизм того, как теперь это будет происходить без участия ТЦК еще отрабатывается на законодательном уровне. Но мы еще ждем разъяснений.

Каким образом происходит бронирование сотрудников - если военнообязанный, например, подлежит бронированию, могут ли его мобилизовать до того, как оформлено бронирование? Например, в Киеве был случай, когда прямо по дороге на работу забрали инженера оборонного предприятия, но ему до бронирования оставалась неделя.

Такие случаи, к сожалению, бывают. Сейчас существует три вида бронирования - согласно постановлению КМУ №45, согласно которому бронируются в соответствии с перечнем должностей и профессий в основном органами местного самоуправления, согласно постановлению КМУ №76 бронируются работники критической инфраструктуры, и постановление КМУ №650, согласно которому осуществляется электронное бронирование через "Дію".

Согласно действующему законодательству, пока не будет соответствующего документа о бронировании, военнообязанный подлежит призыву. Когда такой документ получит ТЦК, то, соответственно, забронированного нужно внести в реестр и поставить на спецучет, сведения о чем в дальнейшем отражаются в "Резерв+".

То есть пока человек оформляет документы и не может стать на такой учет, его могут мобилизовать?

Да, он подлежит призыву по мобилизации. И даже если человек подал документы, то согласно нововведениям, если будет установлено, что он ранее нарушал правила воинского учета, он не будет забронирован.

Военнообязанного не смогут забронировать, если он ранее нарушал правила воинского учета - представитель ТЦК / УНИАН

А что в данном случае подразумевается под нарушениями?

Если человек вовремя не являлся в ТЦК, не обновлял свои семейно-демографические данные (например, о рождении ребенка, женитьбе, смене фамилии или места жительства даже в пределах одного населенного пункта). То есть забронированным может быть только тот человек, который вовремя обновлял данные, проходил ВВК, не нарушал правил учета. Ведь когда возникает вопрос по бронированию, то все документы готовы и остается просто забронировать, а вот если человек уклонялся от мобилизации, нарушал правила учета, и ищет предприятие, которое может предоставить право на отсрочку, то здесь могут возникать вопросы о том, почему человек не являлся в ТЦК.

Что касается нарушения правил воинского учета, то, например, если человек обновил данные в "Резерв+" до 16 июля, а до этого не обновлял данные, то будет ли он оштрафован?

Этот период в 3 месяца предоставлялся специально для обновления данных. Если человек обновил данные, а до этого 10 лет не обновлял, то все, ему повезло, штрафа не будет. Это так же, как с добровольной сдачей оружия. Ведь срок для обновления данных предоставлялся всем военнообязанным, чтобы уменьшить нагрузку на ТЦК и понять, что человек имеет право на отсрочку или не подлежит призыву на военную службу.

Давайте на примере - человек обновил данные, но у него не указано, что он проходил ВВК. Такого человека остановили в общественном месте для проверки документов, то какая повестка ему тогда выдается?

На ВВК не направляют только тех, кто имеет право на отсрочку или забронированы. Все остальные должны пройти ВВК для проверки состояния годности. В примере, который вы привели, повестка выписывается для уточнения учетных данных, указывается время прибытия для прохождения ВВК. И, возможно, во время прохождения ВВК, если человек имеет недостатки здоровья, он может быть совсем снят с учета военнообязанных или переведен в разряд годных для службы в ТЦК и подразделениях обеспечения.

Напомню, что в эти 60 дней обновлялась контактная информация по электронному адресу, телефону, месту прописки и т.д., чтобы следующим этапом были организация прохождения ВВК. На первом этапе это делалось для того, чтобы установить контакт с человеком, чтобы он сообщил где находится, и потом уже ТЦК и СП начинает рассылать им повестки, чтобы они уже уточняли общий перечень учетных данных.

Что именно имеется в виду под отменой отсрочек после 9 ноября? Кто будет иметь право на продление и что потребуется для этого сделать военнообязанным?

С каждым новым подписанным законом о продлении военного положения и мобилизации, военнообязанный, имеющий право на отсрочку, должен предоставить документы для подтверждения или получения права на отсрочку.

Например, если военнообязанный имел отсрочку по учебе, то надо подтвердить, что он не отчислен из учебного заведения и его обучение продолжается. Если отсрочка от мобилизации связана с тем, что военнообязанный является отцом троих несовершеннолетних детей, то надо подтвердить, что срок отсрочки до сих пор актуален, а не закончился из-за того, что ребенок стал совершеннолетним. То есть если закончился срок бронирования, или имеют место другие основания для отсрочки, то человеку нужно подать новый пакет документов с целью продления отсрочки от мобилизации.

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

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