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"РФ будет давить на фронте еще несколько недель": полковник назвал основные задачи ВСУ на зиму

Алёна Воронина
9 октября 2024, 14:08
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Оккупанты пытаются как можно больше продвинуться на фронте до зимы. ВСУ должны выдержать этот натиск, а в течение зимнего периода попытаются истощить армию РФ.
'РФ будет давить на фронте еще несколько недель': полковник назвал основные задачи ВСУ на зиму
Полковник запаса Роман Свитан назвал основные задачи ВСУ на зиму/ коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скрин

Российские оккупанты, вероятно, будут наиболее активными к зиме. Они хотят достичь определенных результатов, пока не началось ухудшение погодных условий. Украинским военным важно выдержать этот период, чтобы потом вести оборонительную войну на истощение противника.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает 24 Канал. Он отметил, что оккупанты давят на некоторых участках фронта, и это может продолжаться следующие несколько недель.

Свитан отметил, что на Восточном направлении захватчикам удалось продвинуться в сторону реки Оскол, и это создало проблемы для защитников Украины. Однако, по мнению полковника в запасе, эти проблемы можно решить, если Украина получит достаточное количество боеприпасов.

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Что планируют российские оккупанты

По словам Свитана, оккупанты имеют за цель отрезать военные поставки на Купянское направление. Также наступление захватчиков продолжается на Покровском направлении.

"Они продвигаются на некоторых позициях. Иногда за сутки оккупантам удается захватить 200-350 метров. Россияне постоянно давят там, это будет продолжаться следующие несколько недель", - сказал он.

Захватчики стараются быть максимально активными, пока не началось ухудшение погодных условий, ведь они понимают, что после похолодания и увеличения количества дождей потом выполнять боевые задачи будет невозможно.

Какие основные задачи ВСУ на зиму

По словам полковника запаса, ВСУ важно выдержать нынешнее давление оккупантов на фронте. Возможности для этого есть, однако нужно иметь достаточное количество оружия, сил и средств.

Также он отметил, что военное командование Украины может спрогнозировать, какой будет линия фронта в последующие месяцы, и на основе такого прогноза выбрать удобные позиции для активной обороны.

"Далее, учитывая поставки военной помощи партнерами и изготовление собственного оружия, Силы обороны в течение зимнего периода попытаются истощить российскую армию", - считает Свитан.

Он отметил, что основной задачей будет не наступление, а удержание оборонительных рубежей, чтобы к весне максимально уничтожить войска противника.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Ранее в Forbes сообщили, что Украина создаст бомбардировочную бригаду для полетов на французских "Миражах". Первые истребители Mirage 2000 должны прибыть в Украину в начале 2025 года.

Напомним, Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине. Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для РФ.

Также ранее сообщалось, что враг отказывается от выполнения задач - на фронте сложилась интересная ситуация. ВСУ не останавливаются на достигнутом, поэтому продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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война в Украине вторжение России Роман Свитан
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