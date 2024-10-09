У Эрдогана вынесли требование Путину по Крыму и всем захваченным землям

Турция призвала к прекращению оккупации территорий Украины.

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У Эрдогана поддержали Украину в вопросе возвращения Крыма и других оккупированных Россией территорий / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Официальная Анкара поддерживает возвращение временно оккупированных территорий Украины под контроль Киева, включая захваченный Крым. Требования международного права должны быть выполнены. Об этом заявил главный советник Турции Ялчин Топчу.

Как сообщает Укринформ, в ходе встречи в Турции с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом он сказал о том, что Анкара на всех платформах отстаивает возвращение Украине захваченных российскими войсками территорий.

"Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права. Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества", - отметил Топчу. видео дня

Представители Украины в ходе встречи выразили надежу на то, что Анкара окажет содействие в освобождении крымских татар, военных и гражданских украинцев, которых взяла в плен Россия.

"Здесь очень важно сочетание усилий как государства, так и гражданского общества. В Украине общественные организации делают очень много для защиты прав граждан Украины", - подчеркнул советник посольства Украины в Турции Денис Золотарев.

Возвращение Крыма в Украину – главные новости:

Крымский полуостров должен вернуться в состав Украины согласно международному праву, недавно заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", - подчеркнул Эрдоган во время своего видеообращения к участникам Крымской платформы, саммит которой состоялся в сентябре.

Украина будет бороться за освобождение Крыма, сказал президент Владимир Зеленский на Крымской платформе.

По его словам, нужно добиться того, чтобы вытеснить чужаков с оккупированного полуострова.

У Сил обороны есть план, как вернуть Крым и разрушить Крымский мост, говорили в Главном управлении разведки Минобороны. Впрочем, детали не разглашаются.

Кто такой Ялчин Топчу Ялчин Топчу – турецкий политический деятель. В период с 28 августа по 17 ноября был министром культуры. В 2009-2011 годах возглавлял Партию великого единства, пишет Википедия. Советник президента Турции Реджепа Эрдогана.

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