Украина создаст бомбардировочную бригаду для полетов на французских "Миражах" - Forbes

Первые истребители Mirage 2000 должны прибыть в Украину в начале 2025 года.

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Украина создаст бомбардировочную бригаду для работы на Mirage 2000 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/kpszsu

В первом квартале 2025 года Украина может получить французские истребители Mirage 2000. Самолеты будут оснащены новыми средствами поражения для нанесения ударов по наземным целям, а также системами радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Forbes, украинские ВС будут вооружать истребители Mirage теми же французскими боеприпасами, которые уже установлены на старых советских боевых самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27, то есть крылатыми ракетами SCALP-EG и планирующими бомбами Hammer.

Издание отмечает, что Mirage 2000, вооруженные для точных атак наземных целей на расстоянии до 155 миль, усилят имеющуюся в Украине базу Воздушных сил, которая состоит из Су-24 с поворотным крылом украинских ВС.

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По информации журналистов, Франция вполне могла бы оснастить украинские ВС парой десятков самолетов Mirage 2000-5 до 2025 года. Издание отмечает, что они могут поступить в использование новой бригады, которая "будет сражаться бок о бок с закаленной в боях 7-й бригадой тактической авиации. Это усилит "глубокие удары украинских ВС по российским военным кораблям, батареям ПВО, штабам и складам снабжения на оккупированной территории юга и востока Украины".

Самолет Mirage - основные характеристики / Инфографика: Главред

Forbes также напоминает, что после распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала около 200 самолетов Су-24 1970-х годов выпуска. Сейчас в составе 7-й тактической авиационной бригады все еще находилось около 12 двухместных двухмоторных бомбардировщиков.

В ходе полномасштабного вторжения россияне сбили не менее 18 старых бомбардировщиков, большинство из них — еще в начале войны, до перехода бомбардировщиков на использование дальнобойных боеприпасов.

Сейчас Украина проявляет "решительные усилия" по восстановлению Су-24 до летного состояния. Приходится отзывать пилотов и штурманов из отставки, чтобы они сели за их руль.

"Украинские ВС явно планируют сохранить Су-24 в эксплуатации в ближайшем будущем. Они даже разрабатывают новую планирующую бомбу местного производства, чтобы дать бомбардировщикам больше вариантов вооружения", — пишет издание.

Поставки истребителей Mirage Украине - последние новости

В сентябре министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина летом получила от союзников первые F-16, однако их недостаточно, чтобы получить преимущество над РФ в воздухе. Поэтому страна ведет переговоры с партнерами о поставках западных истребителей еще двух типов. По его словам, консультации идут по Gripen и Eurofighter.

В начале октября министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 в январе-марте 2025 года. По словам главы французского оборонного ведомства, истребители Mirage 2000 будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля.

По данным СМИ, Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5, чтобы передать Украине. Конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но, вероятно, речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые ранее уже были поставлены Украине.

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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