Mirage 2000 для ВСУ: во Франции назвали сроки поставки истребителей

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню прокомментировал вопрос поставок Украине истребителей Mirage 2000.
Париж передаст Киеву боевые самолеты в январе-марте 2025 года, подчеркнул он в интервью изданию Sud Ouest.
По словам главы французского оборонного ведомства, истребители Mirage 2000, которые планируют передать Украине, будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля.
Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
Он также уточнил, что истребители для Украины Франция оснастит новыми системами противорадиоэлектронной обороны.
Лекорню также добавил, что Франция продолжает подготовк украинских пилотов и механиков.
Как сообщалось ранее, Украина может получить французские истребители Mirage-2000-5, а пилоты уже могут быть подготовленными. Недавно посол Франции в Украине заявил, что подготовка пилотов для этих истребителей продлится месяцы, при этом он не сказал, сейчас ли уже пилоты готовятся.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.
Как сообщалось ранее, Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Больше самолетов Нидерланды обещают передать Украине в ближайшие месяцы.
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