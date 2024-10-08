Mirage 2000 для ВСУ: во Франции назвали сроки поставки истребителей

Самолеты Mirage 2000, которые планируют передать Украине, оснастят новыми вооружениями и системами РЭБ.

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Себастьян Лекорню прокомментировал вопрос поставок Украине истребителей Mirage 2000 / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню прокомментировал вопрос поставок Украине истребителей Mirage 2000.

Париж передаст Киеву боевые самолеты в январе-марте 2025 года, подчеркнул он в интервью изданию Sud Ouest.

По словам главы французского оборонного ведомства, истребители Mirage 2000, которые планируют передать Украине, будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля.

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Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Он также уточнил, что истребители для Украины Франция оснастит новыми системами противорадиоэлектронной обороны.

Лекорню также добавил, что Франция продолжает подготовк украинских пилотов и механиков.

/ @SebLecornu

Как сообщалось ранее, Украина может получить французские истребители Mirage-2000-5, а пилоты уже могут быть подготовленными. Недавно посол Франции в Украине заявил, что подготовка пилотов для этих истребителей продлится месяцы, при этом он не сказал, сейчас ли уже пилоты готовятся.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Как сообщалось ранее, Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Больше самолетов Нидерланды обещают передать Украине в ближайшие месяцы.

/ Инфографика Главред

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