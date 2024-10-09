Какое оружие помогло бы Украине противостоять РФ: топ-генерал США передал Конгрессу список

В список входят американские ракеты AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 370 км, которые могут использовать самолеты F-16, и сеть обмена данными Link 16.

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Топ-генерал США Кристофер Каволи сказал, какое оружие поможет Украине противостоять РФ/ коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил и передал Конгрессу список оружия, которым располагают Соединенные Штаты Америки и которое могло бы помочь Украине эффективнее противостоять стране-агрессору России, но которое еще не было предоставлено нашему государству.

В этот перечень, в частности, вошли ракеты класса "воздух-земля" и защищенная сеть связи, которую использует Североатлантический альянс, сообщает CNN.

Каволи добавил такой перечень вооружений, который мог бы помочь Украине эффективнее давать отпор российским оккупантам, в приложении к секретному докладу о стратегии администрации Джо Байдена по Украине. Документ в начале сентября этого года передали Конгрессу США.

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В список вошли, в частности:

американская высокоточная крылатая ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM класса "воздух-поверхность", дальность поражения которых составляет до 370 км, которые могут использовать истребители F-16,

Link 16 - сеть обмена данными, которую используют США и НАТО и которая может обеспечить бесперебойную связь между боевыми системами.

Источник CNN отметил, что Украина неоднократно делала запросы на получение этих ракет и системы связи.

"В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, имели бы ценность. Но официальные лица США ранее выражали беспокойство по поводу того, что секретные американские технологии могут попасть в руки России, что, по словам одного источника, вероятно, связано с задержкой с системой Link 16. Ракеты класса "воздух-поверхность", которые запускаются с истребителей, могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе", - говорится в статье.

Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Что известно о ракетах AGM-158 JASSM? AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. По состоянию на 2024 год произведено 6529 таких ракет. Операционная дальность ракет AGM-158A составляет 360 км, пишет Википедия.

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