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Какое оружие помогло бы Украине противостоять РФ: топ-генерал США передал Конгрессу список

Алёна Воронина
9 октября 2024, 09:19
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В список входят американские ракеты AGM-158 JASSM с дальностью поражения до 370 км, которые могут использовать самолеты F-16, и сеть обмена данными Link 16.
Генерал США Кристофер Каволи, ракета AGM-158 JASSM, флаг США
Топ-генерал США Кристофер Каволи сказал, какое оружие поможет Украине противостоять РФ/ коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил и передал Конгрессу список оружия, которым располагают Соединенные Штаты Америки и которое могло бы помочь Украине эффективнее противостоять стране-агрессору России, но которое еще не было предоставлено нашему государству.

В этот перечень, в частности, вошли ракеты класса "воздух-земля" и защищенная сеть связи, которую использует Североатлантический альянс, сообщает CNN.

Каволи добавил такой перечень вооружений, который мог бы помочь Украине эффективнее давать отпор российским оккупантам, в приложении к секретному докладу о стратегии администрации Джо Байдена по Украине. Документ в начале сентября этого года передали Конгрессу США.

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В список вошли, в частности:

  • американская высокоточная крылатая ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM класса "воздух-поверхность", дальность поражения которых составляет до 370 км, которые могут использовать истребители F-16,
  • Link 16 - сеть обмена данными, которую используют США и НАТО и которая может обеспечить бесперебойную связь между боевыми системами.

Источник CNN отметил, что Украина неоднократно делала запросы на получение этих ракет и системы связи.

"В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, имели бы ценность. Но официальные лица США ранее выражали беспокойство по поводу того, что секретные американские технологии могут попасть в руки России, что, по словам одного источника, вероятно, связано с задержкой с системой Link 16. Ракеты класса "воздух-поверхность", которые запускаются с истребителей, могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе", - говорится в статье.

Кто такой Кристофер Каволи

Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия.

О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Что известно о ракетах AGM-158 JASSM?

AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

По состоянию на 2024 год произведено 6529 таких ракет.

Операционная дальность ракет AGM-158A составляет 360 км, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ОП прокомментировали слухи о якобы вступлении Украины в НАТО в обмен на земли. По словам советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, сейчас предложения НАТО в обмен на земли нет. Лещенко называет такие слухи информационным вбросом и частью ИПСО.

В Foreign Policy отметили, что у Украины появился третий путь выхода из войны. В СМИ называют надежным третий путь выхода из войны, который появился на фоне наступления ВСУ на Курскую область. Этот третий путь предполагает, что капитуляция Украины будет исключенной, однако полная победы пока маловероятна.

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